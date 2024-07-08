Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2024 hangi güne denk geldi, idari tatil mi olacak, özel sektör mü?

        15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2024 hangi güne denk geldi, idari tatil mi?

        Çalışanlar ve kamu kurumlarında işleri olan vatandaşların gündeminde 15 Temmuz resmi tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Temmuz ayına girmemizle birlikte tekrar gündeme gelen resmi tatiller arasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü var mı araştırılıyor. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2024 hangi güne denk geldi, idari tatil mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 11:29 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili araştırmalar başladı. Milyonlarca vatandaş 15 Temmuz tarihinin bu yıl hangi güne geldiğini ve resmi tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2024 hangi güne denk geldi, idari tatil mi?

        • 2

          15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?

          15 Temmuz bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatildir.

        • 3

          15 Temmuz Destanı

          15 Temmuz 2016 günü darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtülmüştür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen bu zafer, dünyada örneği olmayan bir ruh halini ve demokrasi bilincini ortaya koymaktadır. Zaferle sonuçlanan bu anlamlı direnişi ve mücadele ruhunu toplumsal hafızada her daim diri tutmak amacıyla “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” her yıl özenle hazırlanan çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. Bu kapsamda sadece 2020 yılında yurt içinde bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 2 binin üzerinde, yurt dışında ise 700’ün üzerinde faaliyet düzenlenmiştir.

          İletişim Başkanlığı, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” programlarının yurt içi ve yurt dışı koordinasyonunu yürütmektedir. Milletin destanına ilişkin farkındalık oluşturmak ve toplumsal hafızayı diri tutmak amacıyla stratejik iletişim faaliyetleri yürüten İletişim Başkanlığı; her yıl panellerden çeşitli dillerde hazırlanan kitaplara, dijital gösterim merkezlerinden konserler ile kısa film ve senaryo yarışmalarına, tematik videolardan mapping ve drone gösterilerine kadar çok geniş bir yelpazede faaliyetler yürütmektedir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Komşulardan "koku" ihbarı! Yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü!
        Komşulardan "koku" ihbarı! Yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü!
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Dehşet saçıp polisi bıçaklamıştı! Yaşlı adam tutuklanmadı!
        Dehşet saçıp polisi bıçaklamıştı! Yaşlı adam tutuklanmadı!
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        70 kere maşallah!
        70 kere maşallah!
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        "Kalbimizdesin"
        "Kalbimizdesin"
        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek
        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Habertürk Anasayfa