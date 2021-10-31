1.5 milyonluk uyuşturucu 'Aşil'e takıldı

DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde ilerleyen TIR'ın uyuşturucu madde taşıdığına dair ihbar aldı.

Fiziki takip başlatan ekipler, bir süre TIR'ı izledi. TIR, uygulama noktasına vardığında ekipler tarafından durduruldu. Polis, şoför Ömer Ş.'yi araçtan indirdikten sonra dedektör köpek Aşil ile arama yaptı.

Aramada, TIR'ın kupa bölümünde 6 valize gizlenmiş, piyasa değeri 1.5 milyon TL olduğu belirtilen 75 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve uyuşturucu maddeyi 80 bin TL karşılığında taşıdığını itiraf eden Ömer Ş. adliye sevk edildi. Ömer Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.