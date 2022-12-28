15 milyon kişi sosyal yardım alıyor

Sosyal koruma harcamaları 785 milyar 662 milyon TL'ye, sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı ise 14 milyon 624 bine yükseldi. Türkiye'de ikamet eden nüfusun 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 84 milyon 680 bin 273 kişi olduğu dikkate alındığında sosyal koruma kapsamında maaş alan kişilerin toplam nüfusun yüzde 17.3'ünü oluşturduğu dikkat çekiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sosyal Koruma İstatistikleri'ni yayınladı. Buna göre 2021 yılında yapılan sosyal koruma harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 19.9 artarak 785 milyar 662 milyon TL oldu.
10 YILDA DÖRDE KATLANDI
Sosyal koruma harcamaları son 10 yılda yüzde 302 arttı.
Sosyal koruma harcamaları, 2012-2021
EN BÜYÜK PAY YAŞLI MAAŞININ
Harcamanın yüzde 98.7'sini 775 milyar 401 milyon TL ile sosyal koruma yardımları oluşturdu. Bu yardımlarda ise en büyük harcama 353 milyar 592 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu.
İŞSİZLİK YARDIMLARI ÜÇÜNCÜ SIRADA
Sosyal koruma yardımlarının yüzde 8.9'u şartlı olarak, yüzde 64.8'i nakdi olarak verildi. Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 70.1 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 17.6 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 5.7 ile işsizlik yardımları takip etti.
Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2020 yılında 14 milyon 979 bin iken, 2021 yılında 15 milyon 362 bine yükseldi. Emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malul maaşı alan kişi sayısı yüzde 2.4 artarak 14 milyon 624 bin kişiye yükseldi.
Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı, 2020, 2021
MAAŞ ALAN SAYISI 10 YILDA YÜZDE 33.5 ARTTI
GSYH'DEKİ PAYI AZALDI
2020’de yüzde 13 olan sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki (GSYH) oranı 2021’de yüzde 10.8'e geriledi. Bu oran 2017'de yüzde 12.3, 2018'de yüzde 11.9,2019'da ise yüzde 12.6'ydı.