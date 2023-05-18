15 gündür kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde Köprüçay Irmağı kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin üzerinden Süleyman Tekmen'e (43) ait kimlik çıktı. Tekmen'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Manavgat'ta otellerde çalışmaya gelen Süleyman Tekmen'e 3 Mayıs'tan beri ulaşamayan yakınlarının, polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.