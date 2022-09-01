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Haberler Sağlık 13 bin 163 hekimin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü tercih süreci başladı | Sağlık Bakanlığı, 13 bin 163 hekimin tercih kura çekimi ne zaman?

13 bin 163 hekimin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü tercih süreci başladı

7 Eylül'e kadar devam edecek olan Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası için tercihler alınmaya başladı. 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği yerleştirme, 9 Eylül'de noter huzurunda yapılacak.

01.09.2022 - 19:16 | Güncelleme: ABONE OL
13 bin 163 hekimin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü tercih süreci başladı | Sağlık Bakanlığı, 13 bin 163 hekimin tercih kura çekimi ne zaman?
Devlet Hizmeti Yükümlülüğü tercih süreci başladı
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HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanlığı, 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası için tercihlerin alınmaya başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 106'ncı dönem DHY kurası için tercihlerin "https://pbs.saglik.gov.tr" adresi üzerinden 7 Eylül'e kadar devam edeceği ve yerleştirmelerin, 9 Eylül'de bakanlık tarafından noter huzurunda yapılacağı bildirildi.

DHY kapsamında, tıp fakültelerinden mezun olan 11 bin 902 pratisyen hekim ve ihtisaslarını tamamlayan 1261 uzman hekim olmak üzere 13 bin 163 hekimin görev yerleri belirlenecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında doktor ihtiyacı bulunan yerlere atamaların yapılacağını kaydetti.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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