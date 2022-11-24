Öğrenciler, filmlerdeki adalet işleyişini analiz etti

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12'nci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde düzenlenen 'Öğrenci Kulüpleri Film Analiz Forumu' düzenlendi. AKM Yeşilçam Sineması'nda Prof. Dr. Adem Sözüer, Yağmur Altay ve Pınar Özcan moderatörlüğünde gerçekleşen foruma; İstanbul Üniversitesi kulüpleri olan 'Ceza Adaleti ve Kriminoloji Kulübü', 'ILSA İstanbul', 'Kadın Hakları Kulübü', 'Sinema Kulübü' ile 'Hukuk ve Kültür Kulübü' öğrencileri katıldı.

ANALİZ SONRASI KATILIMCILAR SORULARINI SORDU Önce Ceza Adaleti ve Krimonoloji Kulübü üyesi öğrencileri, 'Damdaki Kadın', 'Sürü' ve '1976' adlı filmlerin adalet yönünden nasıl işlendiği analiz etti. Ardından ILSA İstanbul üyesi öğrencileri; 'Tori ve Lokita', 'Biz de Ölmüş Olabilirdik' ile 'Elveda Bay Haffmann'ın, Kadın Hakları Kulübü üyesi öğrencileri; 'Yusufçuklar' ve 'Aşk'ın sinema Kulübü üyesi öğrenciler ise 'Seni Ben Kurtaracağım' ve 'Sessiz Kız'ın adalet yönünden nasıl işlendiği konusunu masaya yatırdı.

'Öğrenci Kulüpleri Film Analiz Forumu'nda son olarak Hukuk ve Kültür kulübü üyesi öğrencileri; 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121' ile 'Palmiyeler ve Gerilim Hatları'nın adalet yönünden nasıl işlendiği analiz etti.