"Öldürülen kızların sayısı, soykırımlarda öldürülen insanlardan fazla"

HABERTURK.COM

12'nci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programında 'Eşitiz' teması ile bu yıl, eşitlik ve kadınının insan haklarına ilişkin çeşitli sorunlar; 10 ülkeden 80 katılımcı tarafından ele alınıyor.

İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu'nda ve çeşitli sinema salonlarında, ağırlığı yüz yüze 16 oturumun yanı sıra, paneller ve öğrenci kulüplerinin film analizleri yaptığı forumlarla yürütülüyor.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde film programının yanı sıra farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir akademik program gerçekleşiyor.

"KADIN DÜŞMANLIĞINI DA KAPSAYAN BİR 'NEFRET SUÇU POLİTİKASI' OLUŞTURULMALI" Akademik programın dördüncü gününde "Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanmasında Ulusal İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumlarının Rolü" başlığındaki 7'nci oturumda konuşan Muharrem Kılıç, şunları söyledi: On yıllık zaman dilimlerinde rutin 'cinskırım' yüzünden öldürülen kızların sayısı 20. yüzyılda gerçekleşen tüm 'soykırımlarda' ölen insan sayısından daha fazladır. Kadın düşmanlığı; nefret suçunun bir kategorisidir, birden fazla faktöre dayalıdır. Kadın düşmanlığını da kapsayan bir 'Nefret Suçu Politikası' oluşturulması önem arz etmektedir. Adalet konusunda toplumsal etki yaratmaya katkıda bulunan bu festivali önemsiyorum ve Prof. Dr. Adem Sözüer'i tebrik ediyorum.