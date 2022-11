Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali törenle başladı

HABERTURK.COM

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, bu yıl 12'nci kez düzenleniyor. Her yıl 'Adalet' temasıyla, düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılış töreni düzenlendi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen açılış töreninde konuşan festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, ilk günden itibaren birçok konuyu gündeme getirdiklerini dile getirirken şunları söyledi: Adalet yolunda atılan adımların özel bir yolu var. Dünyanın neresinde antidemokratik, baskıcı rejim, popülist söylem varsa ilk önce kadın haklarına saldırıyor. Kadın haklarını sınırlamak istiyor ama başarılı olmuyor. Bu sınırlama sadece baskıcı rejimlerde değil demokratik olduğunu söyleyen ülkelerde, Batılı ülkelerde de oluyor. Buna karşı Afganistan’dan İran’a kadar kadınlar ve onları destekleyenler hayatlarını ortaya koyarak mücadele ediyorlar. Dünyanın her yerinden kadın hakları için kadınlar ön planda. Kadınlar, dünyanın her yerinde yalnızca kendileri için değil hakları ihlal edilen tüm insanlar için mücadele veriyor. Bu yılki konumuzun başlığı ‘eşitiz’. Biz eşitiz diyoruz. Dünyada bir dönüş sağlanacak -ki sağlanıyor- bu kadınların mücadelesiyle sağlanacak. Festivalde her yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde akademik program düzenleniyor. 'Eşitiz' temasıyla bu yıl, eşitlik ve kadınının insan haklarına ilişkin çeşitli sorunlar; 10 ülkeden 80 katılımcı tarafından ele alınacak. İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu'nda ve çeşitli sinema salonlarında ağırlığı yüz yüze 16 oturumun yan sıra, paneller ve öğrenci kulüplerinin film analizleri yaptığı forumlarla yürütülecek. Film festivalinde film programının yanı sıra farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir akademik program gerçekleşecek.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, "Her yıl, bir sonraki yıl festivali yapabilecek miyiz diye düşünüyordum ama ilk defa bu yıl seneye de yapacağız diyorum. 12 yıl bir festival için rüştünü ispat etmek demektir. Bu yıl büyük bir adalet dostu bulduk. 12'nci yılımızda başta GAİN Medya ve diğer tüm destekçilerimize teşekkür ederim. Lütfen adaleti kimsesiz, sinemaları seyircisiz bırakmayın diyoruz. Bir şey ekledik bu yıl bu sloganımıza 'Herkes İçin Sinema' dedik film bilet ücretlerini düşük tuttuk. Herkesi sinemada görmek ve adalet kumbaramıza katkı sağlamanızı istiyorum" diye konuştu. Semerci, katılımcılara festival hakkında ayrıntılı bilgiler vererek konuşmasını sonlandırdı.

Açılış töreninde 'Sinema Onur Ödülü'; Serra Yılmaz'a, 'Akademik Onur Ödülü’; Nazan Moroğlu'na, ‘Sinemaya Katkı Ödülü' ise Mevlüt Koçak ile Sevin Okyay'a sunuldu.

Bu yıl film gösterimleri her yıl olduğu gibi Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşuyor. Sinemanın toplum için bir ayna olduğu düşüncesi ve adaletin bu aynadan yansımasının önemine olan inancı; her yıl katılan yenilikler, yeni filmler, yeni bölümler ve en önemlisi adalet ve sinema gönüllüleri bir araya gelecek. Törende film gösterim takvimi de katılımcılara sunuldu.

Yine Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmler Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’nda yerini bulacak. Bu bölümde 10 film yarışacak.

Festivalde bu yıl, 'Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması' bölümü, ilk kez yarışma kategorisinde izleyicisi ile buluşacak. Bu kategoride 10 kısa metraj belgesel film gösterime girecek ve yarışacak.

'Adalet Terazisi'nde dünya sinemasının seçkin örneklerinden 13 film yer alıyor. Bu seçkinin 'Özel Gösterim' kategorisinde ise 3 film izleyiciyle buluşacak ve İstanbul’da ilk kez gösterilecek.

19 - 23 Kasım 2022 arasında endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST Atlas 1948 Sineması ve AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşecek.