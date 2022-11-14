Açılış filmi 'Hayali Ülkem'

12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılış töreni 17 Kasım 2022 Perşembe günü saat 19.00'daki kokteylin ardından saat 20.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin'in sunumları eşliğinde gerçekleştirilecek.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılış törenine; jüri üyeleri, destekçiler katılacak ve onur ödülleri sahiplerine takdim edilecek.

Açılış töreninde festival filmlerinin tanıtımları ve akademik programın ayrıntılarının ardından Şilili yönetmen Patirico Guzmán'ın yönettiği “Hayali Ülkem” filmi izleyici ile buluşacak.