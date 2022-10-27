Jüri üyeleri belirlendi

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Prof. Dr. Adem Sözüer'in başkanlığı, Prof. Dr. Bengi Semerci'nin direktörlüğünde gerçekleştirilen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, bu yıl 12'nci kez düzenlenecek. Festivalin yarışma kategorilerindeki jüri üyeleri açıklandı. 18 - 24 Kasım 2022'de izleyicilerle buluşacak filmlerin gösterimleri; Atlas 1948, Kadıköy Sineması ve AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin jüri üyeleri, festivalin direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci tarafından açıklandı.

ALTIN TERAZİ UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI JÜRİSİ

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi; yazar, yönetmen, yapımcı ve ses tasarımcısı Benedek Fliegauf, oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, yapımcı Müge Özen, gazeteci ve film eleştirmeni Franck Finance Madureira ve oyuncu Irina Wanka'dan oluştu. Jüri başkanlığını Benedek Fliegauf yapacak.

Benedek Fliegauf

ALTIN TERAZİ KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI JÜRİSİ

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nda yarışacak olan kısa filmler; yapımcı İpek Erden, yönetmen - senarist Stanislav Guenter ve sinema yazarı, kurgucu - yönetmen Fırat Yücel'den oluşan ön jüri tarafından seçildi. Yarışmanın jüri başkanlığını, yapımcı ve yönetmen Maxine Williamson yapacak. Yönetmen Gözde Kural, senarist ve yönetmen Ali Ercivan diğer jüri üyeleri olarak en iyi kısa filmi belirleyecek.

Maxine Williamson

ALTIN TERAZİ KISA METRAJ BELGESEL FİLM YARIŞMASI JÜRİSİ

Bu yıl ilk kez verilecek olan Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması'nın jüri başkanlığını yazar ve akademisyen Prof. Dr. Hasan Akbulut üstlendi. Diğer jüri üyeleri ise yazar, yönetmen - tasarımcı Kıvılcım Akay ve senarist, yazar - yönetmen Farhad Eyvazi'den oluşuyor.

Prof. Dr. Hasan Akbulut