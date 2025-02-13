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        Haberler Dünya ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilişkisinde önemli anlar | Dış Haberler

        ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilişkisinde önemli anlar

        ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin dün akşam 90 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi, bu görüşme iki liderin ilişkisinde yeni bir bölümün başlangıcı olacak. Trump'ın 2020'de Beyaz Saray'a veda etmeden önceki ilk başkanlık döneminde Putin ile "öngörülemez" bir ilişkisi vardı. İşte Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 08:19 Güncelleme: 13.02.2025 - 08:19
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        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
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        ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün 90 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. "Barış" mesajlarının verildiği bu görüşme, iki liderin ilişkilerinde de yeni dönemin başlangıcı olacak.

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        Trump'ın 2016'daki seçimleri kazanıp 2020'de Beyaz Saray'a veda ettiği ilk başkanlık döneminde ikilinin ilişkisi "öngörülemezdi".

        Washington Post Trump'ın ilk başkanlık döneminde Rus lider Putin ile ilişkisindeki bazı önemli anları derledi:

        SEÇİMLERE MÜDAHALE İDDİALARI

        2016 ABD Başkanlık Seçimleri'ne Moskova'nın müdahale ettiği yönünde iddialar ilişkileri sık sık gerdi. CIA ve FBI, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğini değerlendirdi, ancak Trump bulgularına defalarca şüpheyle yaklaştı. ABD hükümetinin değerlendirmelerine göre, seçimlere müdahale, halkı kutuplaştırmak ve seçim sürecini baltalamak için yapılan bir etki kampanyası, oylama sistemlerini bozma girişimleri ve Rusya'nın Demokrat Parti ağlarını ve personelini hacklemesi gibi yollarla gerçekleşti.

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        Ancak Putin müdahaleyi reddetti ve Trump da ona inandı. İkili, 2018'de Helsinki'de ortak bir basın toplantısında konuştu, Trump, Putin'in "son derece güçlü ve etkili" bir şekilde iddiaları çürüttüğünü söyledi. Trump, kendi Adalet Bakanlığı'yla çelişerek, Rusya'nın müdahalesine ilişkin soruşturmanın "tamamen bir cadı avı" olduğunu söyledi.

        Trump'ın sözleri Moskova'yı mutlu etmişti. Dönemin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "zirve için süperden daha iyiydi" demişti.

        İKİ LİDER BİRBİRİNİ SIK SIK ÖVDÜ

        Trump ve Putin birbirlerinin yeteneklerini, zekalarını ve güçlerini övdüler. Trump'ın ilk seçim kampanyası sırasında Putin, Trump'ın "çok gösterişli, çok yetenekli bir adam" olduğunu söyledi.

        Trump, Barack Obama hala görevdeyken Putin için "Size liderlik açısından 'A' aldığını söyleyeceğim" demişti.

        2016 seçimleri sırasında Trump, Obama'yı Putin'le defalarca karşılaştırdı ve ABD başkanı Rus mevkidaşının gerisinde kaldı. Trump, Putin'in "bir ülke üzerinde çok güçlü bir kontrolü var" dedi.

        Trump, Eylül 2016'da verdiği bir röportajda Putin ile ilişkisi hakkında şöyle konuşmuştu: "Benim hakkımda harika şeyler söylerse, ben de onun hakkında harika şeyler söyleyeceğim."

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        Putin, Trump'ın ilk seçim zaferinden sonra yayınlanan bir röportajda ise, "İş hayatında elde ettiği başarılar, onun akıllı bir insan olduğunu gösteriyor." demişti.

        Şubat 2017'de Fox News'den Bill O'Reilly, Trump'ın Putin'e olan övgüsünü dile getirmiş ve Putin için "Putin bir katil." demişti, Trump ise şöyle yanıt vermişti:

        "Çok katil var. Bizde de çok katil var. Ne sanıyorsunuz? Bizim ülkemiz çok mu masum?"

        SURİYE

        Aralık 2018'de Trump, müttefikleri şaşırtarak ABD güçlerini Suriye'den çekeceğini duyurdu, bu Putin'e bir zafer kazandırdı.

        O yılın başlarında Trump, Putin'e yönelik nadir bir eleştiride bulunmuş ve Beşar Esad rejimi altında Suriye'deki ölümlerden onu sorumlu tutmuştu.

        UKRAYNA

        2017'de Trump yönetimi, ayrılıkçılara karşı mücadelede Ukrayna'ya Javelin füzelerinin satışını onayladı. İki yıl sonra Trump, Ukrayna'ya Kongre tarafından onaylanan yüzlerce milyonlarca dolarlık güvenlik yardımını dondurdu.

        2020 yılında Beyaz Saray'a vedan eden Trump, 2022'de katıldığı bir programda Rusya ordusunu "barış gücü" olarak adlandırdı. Trump, 2024 seçim kampanyası sırasında, göreve geldiğinde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı derhal sona erdireceğini defalarca dile getirdi. Bunu nasıl yapacağını ise hiçbir zaman söylemedi.

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        #Donald Trump
        #Vladimir Putin
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