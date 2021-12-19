11 sezonun en iyisi!

Ligde 1995-1996 sezonu ile 2010-2011 sezonunda 82 puanla tarihindeki en yüksek puan ile sezonu bitiren bordo-mavililer, bu sezonların izinden gidiyor.
Karadeniz ekibi, 1995-1996 sezonunda 17. haftayı 44 puanla, 2010-2011 sezonu da 42 puanla 1. sırada tamamlamayı başarmıştı.
Trabzonspor, 42 puanla 2010-2011 sezonundan sonra son 11 sezon içindeki en fazla puanını bu sezon toplayarak şampiyonluk yolunda önemli avantaj sağladı.
10 SEZONUN PUAN VE SIRALAMASI
Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda 24 puanla 8. sırada, 2012-2013 sezonunda 24 puanla 4. sırada, 2013-2014 sezonunda 27 puanla 7. sırada, 2014-2015 sezonunda 26 puanla 6. sırada, 2015-2016 sezonunda 24 puanla 9. sırada 17. haftayı tamamladı.
2016-2017 sezonunda ise 21 puanla 12. sırada, 2017-2018 sezonunda 29 puanla 7. sırada, 2018-2019 sezonunda 29 puanla 2. sırada 17. haftayı tamamlayan bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 32 puanla 3. sırada, 2020-2021 sezonunda ise 26 puanla 7. sırada söz konusu dönemi bitirdi.
EN FAZLA PUANLI LİDER
Trabzonspor, aynı zamanda son 11 sezonun da en fazla puanını toplayan 17. hafta lideri oldu.
Galatasaray, 2011-2012 sezonunda 37, 2012-2013 sezonunda 33 puanla, Fenerbahçe 2013-2014 sezonunda 41, 2014-2015 sezonunda 39, Beşiktaş 2015-2016 sezonunda 41 puanla 17. haftayı lider kapadı.
Medipol Başakşehir 2016-2017 sezonunda 39, 2017-2018 sezonunda 36, 2018-2019 sezonunda 35 puanla ilk sırada 17. sırayı geride bırakırken 2019-2020 sezonunda 37 puanla Sivasspor, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş 34 puan söz konusu dönemi tamamladı.
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