Evde bakım maaşı yatan iller

Evde bakım maaşı Aralık ayında hangi illerde yatırıldı? sorusu evde bakım parası alan kişiler ve aileleri tarafından soruluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı, il il hesaplara yatırılıyor. Peki evde bakım maaşı başvuruları nasıl yapılır? Geçtiğimiz Temmuz ayı itibari ile evde bakım parasına zam yapıldı. 2019 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Maaş alanlar sorgulama işlemini nasıl yapıyor? İşte evde bakım maaşına dair detaylar...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 9 ARALIK

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. Aralık ayı için evde bakım maaşlarının Aksaray, Osmaniye, Kırklareli, Tokat, Hatay, Samsun ve Kırıkkale için yatırıldığına dair haberler geliyor. Diğer illerde de yatırıldığına dair detaylar geldikçe ayrıntılar haberlerimizde olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2019

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, evde bakım maaşı ocak-haziran döneminde bin 305 lira iken, temmuz ayından itibaren bin 383 liraya çıktı.

Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen para tutarı da 2 bin 611 liradan 2 bin 767 liraya yükseldi.

Bakıma ihtiyacı olan engelli ile yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi amacıyla verilen yardım kapsamında, Türkiye genelinde 2018'de 513 bin 276 vatandaşa 6 milyar 675 milyon lira kaynak aktarıldı.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.