ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sınavı soru - cevap anahtarının yayımlanmasının ardından adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilecek. Peki, "109. Dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖGG soru ve cevapları yayımlandı mı?" İşte Özel Güvenlik sınav sonuçları ve soru cevap anahtarına ilişkin tüm detaylar...