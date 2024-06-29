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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Bıçak ve tahralı dehşet! Çocuk parkında cinayet! | Son dakika haberleri

        Bıçak ve bağ bıçaklı dehşet! Çocuk parkında cinayet!

        Antalya'da, 47 yaşındaki Muaz Çoban, çocuk parkında birlikte içki içtiği arkadaşı 51 yaşındaki Süleyman Celebe'yi çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayıp öldürdü, saatler sonra da beraber iş yaptığı Mahmut A.'yı tahra ile başından yaraladı. Muaz Çoban, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından aynı gün başka bir parkta otururken yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:05 Güncelleme: 29.06.2024 - 18:57
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        Bıçak ve bağ bıçaklı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 75'nci Sokak’taki bir çocuk parkında perşembe günü saat 02.00 sıralarında yerde kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRMİŞ

        51 yaşındaki Süleyman Celebe, bıçaklanarak öldürüldü.
        51 yaşındaki Süleyman Celebe, bıçaklanarak öldürüldü.

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, göğsünden tarha ile (eğri bağ bıçağı) bıçaklanan kişinin öldüğünü belirledi. Ölen kişinin Süleyman Celebe olduğu saptandı.

        6 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

        Çalışma başlatan polis, olayla bağlantısı olabileceğini değerlendirdiği ve bilgisine başvuracağı 6 kişiyi ifade için polis merkezine götürdü.

        ALKOL ŞİŞELERİ DELİL TORBASINDA

        Olay Yeri İnceleme ekipleri, parkta bir bölümü yerlere saçılmış, bir bölümü ise bankta bulunan çok sayıda alkol şişesini delil olarak delil torbasına koydu. Süleyman Celebe'nin cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ŞÜPHELİ 6 SAAT SONRA YAKALANDI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek cinayeti işleyen kişinin Muaz Çoban (47) olduğunu tespit etti. Görüntülerden Muaz Çoban'ın izini süren ekipler, şüpheliyi 6 saat sonra Muratpaşa ilçesindeki başka bir parkta otururken yakaladı.

        ÇALIŞTIĞI KİŞİYİ DE TAHRA İLE YARALAMIŞ

        Hurdacılıkla uğraştığı tespit edilen Muaz Çoban'ın parkta cinayeti işledikten sonra Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde birlikte iş yaptığı arkadaşı Mahmut A.'yı da tartıştıktan sonra tahra ile yaraladığı ortaya çıktı.

        "BEN DEĞİL, İÇKİ YAPTI"

        Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Muaz Çoban, alkollüyken tartıştığını ancak olayı nasıl gerçekleştirdiğini hatırlayamadığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen Muaz Çoban, gazetecilerin 'Neden öldürdün' sorusuna cevap vermedi. Muaz Çoban, aynı gün diğer yaralama olayıyla ilgili ise “Ben değil, içki yaptı" ifadelerini kullandı.

        Bu arada Muaz Çoban’ın Süleyman Çelebe ile kavga ettiği ve öldürdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
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