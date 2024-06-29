Villada eşini arayıp tetiğe bastı! Damat katliamı: 3 ölü!
Muğla'da, boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine giden 41 yaşındaki Özcan Aybey, çıkan tartışmada kayınpederi 53 yaşındaki Şükrü Aysu ve kayınvalidesi 52 yaşındaki Adile Aysu ile araya giren komşuları 49 yaşındaki Muhammet Akbaba'yı tabancayla vurarak öldürdü. Aralarında husumet bulunan Esat Ulu ve Serdar Genç'i de evlerinde tabancayla yaralayan Aybey, ormanlık alana kaçtı. Zanlı yakalanarak gözaltına alındı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tüyler ürperten bir olay yaşandı. Özcan Aybey (41), aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdü.
VİLLADA EŞİNİ ARIYORDU İDDİASI
DHA ve AA'da yer alan habere göre bölgede bulunan bir villada iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşini arayan Özcan Aybey, havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti.
HAVUZ TEMİZLİĞİ YAPANI DA ÖLDÜRDÜ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Akbaba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
BAŞKA VİLLADA DA 2 KİŞİYİ VURDU
Şüpheli Özcan Aybey, aralarında husumet bulunan Esat Ulu ve Serdar Genç'i de evlerinde tabancayla yaraladı.41 yaşındaki Özcan Aybey.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
ORMANLIK ALANA KAÇTI, YAKALANDI
Olay yerine yakın bölgedeki ormanlık alana otomobilini bırakarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Öldürülen kayınpeder Şükrü Aysu.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Aybey, ilçenin Çalış bölgesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Aybey'in işlemlerinin sürdüğü belirtildi.