Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tüyler ürperten bir olay yaşandı. Özcan Aybey (41), aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdü.

VİLLADA EŞİNİ ARIYORDU İDDİASI

DHA ve AA'da yer alan habere göre bölgede bulunan bir villada iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşini arayan Özcan Aybey, havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti.