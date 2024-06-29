BM: Gazze'de yüzbinlerce insan yeterli barınma, gıda, ilaç ve temiz sudan mahrum

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de yüzbinlerce insanın hâlen yeterli barınma, gıda, ilaç ve temiz sudan mahrum olduğunu belirtti.

UNRWA'nın X hesabından Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze'de yüzbinlerce insanın hâlen yeterli barınma, gıda, ilaç ve temiz sudan mahrum olduğu ifade edilen paylaşımda, Gazze'de çöplerin birikmeye devam ettiği, çöpü imha etme, atık suları arıtma işlemlerinin çok kısıtlı olduğu kaydedildi.

UNRWA'nın bir başka paylaşımında da Gazze'deki ailelerin çöp yığınları ve kanalizasyon atıkları arasında yaşadığı, dayanılmaz yaz sıcaklarında hijyen koşullarının kötü olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini engelleyen, bölgeyi abluka altında tutan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 834 Filistinli öldü, 86 bin 858 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.