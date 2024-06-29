Galatasaray aradığı sağ beki Fransa'da buldu!
Ziyech'in bonservisini alan, Batshuayi ile anlaşma sağlayan Galatasaray, şimdi de sağ bek transferi için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Fransız ekibi Rennes'de forma giyen genç sağ bek ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, önceliklerinin 2, 8 ve 10 numara pozisyonları olduğunu açıklarken, sürpriz bi gelişme yaşandı.
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Geçen sezon Boey'in ayrılığından sonra bir türlü çare bulunamayan sağ bek sorununu çözmek için harekete geçen Cimbom, aradığı ismi yine Fransız kulübü Rennes'de buldu.
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beIN Sports'un haberine göre Galatasaray, Rennes'de forma giyen Guela Doue ile anlaşmaya çok yakın.
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Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcuya 4+1 ya da 5 yıllık bir sözleşme önerdiği fakat kontrat süresinin henüz netleşmediği aktarıldı.
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Sarı kırmızılı takımın, 21 yaşındaki savunmacı için Rennes'e 8 milyon Euro önerdiği, Fransızların ise en az 10 milyon Euro bandında bir bonservis talebinin olduğu aktarıldı.
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Taraflar arasında görüşmeler sürerken, kulüplerin ortak bir noktada buluşması ve transferin mutlu sonla noktalanması bekleniyor.
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Guela Doue transferi için Doue'nin vatandaşı Wilfried Zaha ile eski Rennes futbolcusu Sacha Boey'in de devrede olduğu belirtildi.
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Genç futbolcu bu sezon Rennes formasıyla 35 maça çıkarken, 4 asistlik performans sergiledi.
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