Adana'da yaşayan 21 yaşındaki Merve Altunbaş, üniversite sınavına hazırlandığı sırada beyin kanaması geçirdi. Kanama sonrasında yürüme ve görme kaybı yaşayan genç kız, uzun bir süre hastanede tedavi gördü. Üniversite hayallerine kaldığı yerden devam etmek istediği sırada Altunbaş'ın hastalığı yeniden ortaya çıktı ve tekrar beyin kanaması geçirdi. Yaşaması adeta mucize olan genç kız, Türkiye'de nadir merkezlerde uygulanan "beyin baypası" ile yaşam savaşını kazandı.

Merve Altunbaş, rahatsızlığının önce baş ağrısı belirtileriyle kendisini gösterdiğini belirterek üniversite sınavına hazırlandığı sırada ilk beyin kanamasını geçirdiğini söyledi. Önce yürüme ve görme kaybı yaşadığını, 36 gün hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Altunbaş, iyileştikten bir yıl sonra tekrar beyin kanaması geçirdiğini aktardı. Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olduğunu ifade eden Altunbaş, "Hastane ortamlarına alışkın olduğum için yaşadıklarım çok zor gelmedi. Üniversite hayalim hemşireliğe devam etmek istiyorum, sağlığıma tamamen kavuştuktan sonra eğitime tekrar başlayacağım." dedi.

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARDI"

Ankara Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Deniz Belen, söz konusu hastalığının, beyne kan götüren şah damarlarının sebebi belli olmayan şekilde tıkanması sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Beyin damarlarının yavaş yavaş tıkanması sırasında beynin yeni damarlar geliştirmeye çalıştığını, kırılgan olan damarların da bu esnada kanamaya yol açtığını anlatan Belen, "Bu durumda tek çare beyinde yeteri kadar kan sağlamayan damarları baypas ederek yeni damar oluşturmaktır. Hastamızın da geçirmiş olduğu operasyon sonrasında beyne yeterli kan gelmesi sağlanarak bundan sonra olacak kanamaları önlenecek" diye konuştu.

Prof. Dr. Belen, erken teşhisin önemini vurgulayarak "Erken teşhis hayat kurtarıcı, Merve'yi de erken teşhis kurtardı. Bugün yaptığımız tetkiklerde de baypasın güzel çalıştığını tespit ettik. Meslektaşımız olarak çalışma hayatına devam edecek. Belki birlikte çalışabiliriz. Tesadüfler belki öyle getirir" ifadelerini kullandı.

Moyamoyanın dünyada da nadir görülen bir hastalık olduğu özellikle Çin, Kore ve Japonya'da görüldüğünü dile getiren Belen, Türkiye'de ise her yüz bin kişide bir görüldüğünü dile getirdi.

"İKİ AYDA 5 BEYİN BAYPASI YAPTIK"

Prof. Dr. Belen, çocukluk ve erişkin dönem olmak üzere iki ayrı şekilde görülen moyamoyanın genellikle kanama ya da beyine yeteri kadar kan gitmemesi şeklinde kendini gösterdiğini aktararak şunları kaydetti: "Kızımızda kanama ile ortaya çıkmış. Bazen de iskemi dediğimiz yeteri kadar kan gitmemesi ile kendini gösteriyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde sadece iki ayda 5 beyin baypası yaptık. Hepsi de başarılı oldu. Bunlar nadir yapılan ameliyatlardır. Türkiye'de çok az kurumda yapılıyor. Uzun sürüyor, ince damarlarla uğraşmak gerekiyor. Aynı zamanda yüksek teknoloji gerektiren ameliyatlar. Hastanemizde o imkanlarımız var. Amacımız Merve gibi hastalarımıza elimizden geldiği kadar bu desteği verebilmek. Bu konuda tecrübelerimiz artmış durumda."