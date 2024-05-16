10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı

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Cumartesi günü yapılan operasyonun ardından anne Fatma Erdem ve baba Mustafa Erdem soruşturma savcısına ifade vermek üzere adliyeye sevk edilmiş; anne Fatma serbest bırakılırken, baba Mustafa ise 15 yaşındaki kızını öldürmek suçlaması ile tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilmişti.

Mustafa Erdem dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Didem Arslan Yılmaz’ın canlı yayında #şüküriçinadalet etiketiyle başlattığı kampanya yayın sırasında Türkiye listesinde birinci oldu ve dünya listelerine altıncı sıradan giriş yaptı.

Isparta’da ise bugün şok edici yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce işlediği hırsızlık ve darp suçlarından 5 ay 5 gün ertelenmiş hapis cezası alan baba Mustafa, Isparta’ya döndükten sonra imzalarını atmadığı ve denetimli serbestlik kurallarını ihlal ettiği için hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mustafa Erdem öğle saatlerinde pazarda jandarma ekipleri tarafından yakalandı, tutuklama kararı yüzüne okunduktan sonra Yalvaç Cezaevi’ne gönderildi. Şükür Türkan Erdem dosyasında ise soruşturma savcısı Mustafa’nın serbest bırakılması kararına da itiraz etti. Bir üst mahkemenin değerlendirdiği itirazın sonucu merakla bekleniyor.