10 soruda "YUVAM" hesabı

Soru 1: YUVAM hesaplarından kimler yararlanabilecek?

Cevap: Uygulamadan, yurt dışında yerleşik vatandaşlar yararlanabilecek.

Yurt dışında yerleşik vatandaş tanımı, yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile vatandaşlıktan izinle çıkmış Mavi Kart sahiplerini kapsamaktadır.