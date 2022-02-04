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10 soruda "YUVAM" hesabı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını ülke içinde değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurt içi bankalar nezdinde YUVAM hesaplarının açılmasını kararlaştırdı. İşte yeni desteğe ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları

04.02.2022 - 12:11 | Güncelleme: PARA
AA

  • Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım (YUVAM) hesaplarına ilişkin detaylar belli oldu. Söz konusu yeni desteğe ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:

     

  • Soru 1: YUVAM hesaplarından kimler yararlanabilecek?

    Cevap: Uygulamadan, yurt dışında yerleşik vatandaşlar yararlanabilecek.

    Yurt dışında yerleşik vatandaş tanımı, yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile vatandaşlıktan izinle çıkmış Mavi Kart sahiplerini kapsamaktadır.

  • Soru 2: Hesaplar hangi vadelerde açılabilecek?

    Cevap: Hesaplar 3, 6, 12 ve 24 aylık vadelerde olabilecek.

    24 ay vadeli YUVAM hesaplarında, yıllık faiz ya da kar payı ödemeli olarak açılabilecek ve hesap sahibinin talep etmesi halinde yıllık faiz veya kar payı banka tarafından hesap sahibine ödenecek.

  • Soru 3: Katılım bankaları da bu sisteme dahil olacak mı?

    Cevap: Katılım bankaları da sisteme dahil olurken, uygulama katılım bankacılığı esasları çerçevesinde işleyecek.

  • Soru 4: YUVAM hesaplarına verilen ilave getiri oranı ne olacak?

    Cevap: YUVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlanırken hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabilecektir.

    YUVAM hesaplarına dönüştürülen döviz tutarları üzerinden hesaplanan ilave getiri Merkez Bankasınca Türk lirası olarak ödenecek. Bu getiri oranı 6 ay vadeli hesaplar için yıllık yüzde 1, 12 ay vadeli hesaplar için yıllık yüzde 1,5 ve 24 ay vadeli hesaplar için yıllık yüzde 2 düzeyinde olacak.

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