Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

2020 yılında akaryakıt alımları nasıl yapılacak? HABERTÜRK, bu soruları sektöre sordu. Akaryakıt sektörü temsilcileri, şunları söyledi:

“DMO, kamunun akaryakıt alımlarını tek elden yapmak üzere hazırlanıyor. Bu kapsamda örnek ya da pilot uygulamanın, Maliye Bakanlığı’nda başlatılacağını söyleyebiliriz. Maliye, 2020 yılında merkez ve taşra teşkilatlarının akaryakıt alımlarını DMO üzerinden yapacak. Uygulama, yıl içinde genişletilecek ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsayacak.”

YENİ YÖNTEM

DMO yetkilileri, kısa süre önce akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çatı örgütleri ile bir araya geldi. Ofis, akaryakıt alımlarında yeni dönemde izleyecekleri yöntem hakkında sektörü bilgilendirdi.

Buna göre devletin (askeriye dahil, belediyeler hariç),akaryakıt ihtiyacı el elden gerçekleştirilecek ihale karşılanacak. DMO, devreye girecek. Ofis, yıllık ya da 2 yıllık ihtiyacı göz önünde bulundurarak, ihaleye çıkacak ve gerek benzin gerekse de motorinde toplu alım söz konusu olacak. Kamu kurumları ayrı ayrı ihale açmayacak.

Sektör kaynakları, devletin yıllık akaryakıt ihtiyacının 1.5-2 milyon ton olduğunu, tutarın da 10 milyar TL’yi bulabileceğini söyledi.

MALİYE “PİLOT” OLACAK

Bu konuda ilk somut adım atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kısa süre önce ilgili birimlere gönderdiği yazıda, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının 2020 yılında kullanacağı taşıtlar için akaryakıt alımlarının DMO tarafından yapılacağını belirtti.

Bu yazı üzerine, Maliye bünyesindeki birimlerce ayrı ayrı akaryakıt alımı amacıyla açılan bazı ihaleler iptal edildi.

Peki, bu yazı ne anlama geliyor? 2020 yılında akaryakıt alımları nasıl yapılacak? Bu süreci yakından takip eden, akaryakıt sektörü temsilcileri şunları söyledi:

“DMO, kamunun akaryakıt alımlarını tek elden yapmak üzere hazırlanıyor. Bu kapsamda örnek ya da pilot uygulamanın, Maliye Bakanlığı’nda başlatılacağını söyleyebiliriz. Maliye, 2020 yılında merkez ve taşra teşkilatlarının akaryakıt alımlarını DMO üzerinden yapacak. Uygulama, yıl içinde genişletilecek ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsayacak.”