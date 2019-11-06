DMO yetkilileri ile akaryakıt sektörü temsilcileri, kısa süre önce bir araya geldi. Toplantıda, taşıt tanıma sistemi üzerinden askeriye dahil kamu kurum ve kuruluşlarının akaryakıt alımı konuşuldu. DMO, akaryakıt alımlarında yeni dönemde izleyecekleri yöntem hakkında bilgi verdi.

TEK TEK İHALE YOK

Halen, kurumlar ihtiyaç duydukları akaryakıtı ihale yoluyla kendileri karşılıyor. Yeni dönemde, bu uygulama sona erecek. Devletin, akaryakıt ihtiyacı el elden gerçekleştirilecek ihale ile piyasadan karşılanacak. Bu amaçla DMO devreye girecek. Ofis, yıllık ya da 2 yıllık ihtiyacı göz önünde bulundurarak, ihaleye çıkacak ve gerek benzin gerekse de motorinde toplu alım söz konusu olacak.

10 MİLYAR TL

Sektör kaynakları, devletin yıllık akaryakıt ihtiyacının 1.5-2 milyon ton olduğunu, tutarın da 10 milyar TL’yi bulabileceğini söyledi.

Kaynaklar, bunun çok büyük bir alım olduğunu belirterek, “Belki, bölgesel bazda da ihaleye çıkılabilir” dedi.

Kaynaklar, devletin, bu yolla akaryakıt giderlerinde tasarruf yapmayı hedeflediğini anlattı. Uygulamanın, 2020 yılında başlatılması öngörülüyor.