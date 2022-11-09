10 Kasım 1938'de kaybettiğimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu yıl vefatının 84.yılı! Her sene olduğu gibi Ulu Önder bu sene de törenle anılacak. 10 Kasım'ın hafta içine denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından 10 Kasım'da hastanelerin, eczanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmayacağı merak konusu oldu.