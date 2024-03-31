1 Nisan'da PTT ve kargolar çalışacak mı?
31 Mart Yerel Seçimleri için Türkiye oy verme görevini yerine getirdi. Bu görevin ardından okulların 1 Nisan'da kapalı olacağı açıklanmıştı. Vatandaşlar okul haricinde herhangi bir kurumun kapalı olup olmayacağı konusunda araştırma yapmaya başladı. PTT ve diğer kargoların açık olup olmadığı ise merak konusu. İşte, yarın (1 Nisan) PTT ve kargoların çalışıp çalışmadığına dair merak edilenler...
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31 Mart Yerel Seçimleri'nin gerçekleşmesinin ardından 1 Nisan Pazartesi günü hangi kurumların izinli olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla kapalı olucağı bilinen okulların ardından PTT ve diğer kargo firmalarında herhangi bir tatile gidilecek mi diye araştırmalar hızla devam ediyor. Peki, 1 Nisan'da kargolar açık mı olacak? İşte detaylar...
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1 NİSAN'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
1 Nisan için banka, kargo, eczane benzeri herhangi bir kurum için tatil açıklaması yapılmadı. Bu nedenle kargo firmaları 1 Nisan Pazartesi günü açık olacak.
Sandık başında görev alan kamu personelleri ise bir gün izinli sayılacak.
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PTT 1 NİSAN PAZARTESİ SABAHI AÇIK OLACAK MI?
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) için herhangi bir tatil açıklamasında bulunulmadı. Bu nedenle PTT seçimin ertesi günü yani 1 Nisan Pazartesi günü çalışmaya devam edecek.
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