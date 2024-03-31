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        Haberler Gündem 1 Nisan'da noterler açık mı? Pazartesi günü noterler açık mı, hizmet veriyor mu, nöbetçi noter var mı?

        1 Nisan 2024 Pazartesi günü noterler açık mı?

        31 Mart 2024 yerel seçimin bitiminin ardından 1 Nisan Pazartesi günü faaliyet gösteren noterler merak konusu oldu. Araç, konut alış satışı, tasdikleme gibi işlemleri olan kişiler, kurumun çalışma saatlerini gündemine aldı. Peki 1 Nisan'da noterler açık mı? İşte, konuya ilişkin yanıtlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 17:15 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:15
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        • 1

          Türkiye'de seçim heyecanı sona erdi. 81 il ve 973 ilçede 31 Mart 2024 Pazar günü belediye meclis üyesi ve büyükşehir belediye başkanları için sandık başına gidildi. Seçimin sonlanmasıyla 1 Nisan Pazartesi günü noterler açık mı? sorusu araştırılmaya başlandı. İşte, 1 Nisan Pazartesi noterler açık mı? sorusunun yanıtı...

        • 2

          1 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI?

          1 Nisan Pazartesi günü bütün kamu kurumları açık olacak. Böylelikle, eczaneler, noterler, hastaneler, bankalar ve PTT 1 Nisan 2024 Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.

        • 3

          NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

          Noterler, gerçek ve tüzel kişilerin resmî işlemlerini yapması için hafta içi 09.00- 17.00 saatleri arasında hizmet verir. Noterde çalışan insanlar, mesai saatlerinin belli bir kısmını yemek ve dinlenme molası olarak kullanır. Çalışanlar, öğle arası tatilini ise 12.30 - 13.30 saatleri arasında yapar ve bu süre zarfında işleme gelen vatandaşlar hizmetten faydalanamaz.

        • 4

          NOTER RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

          Dini ve milli bayramlarda pek çok kurum ve iş yeri, resmî tatile girer. Noterlerde de durum aynıdır. Arife günleri ise yine kapalı olmakla birlikte bazı noterler yarım gün, yani saat 13.00'e kadar hizmet verir. Arife günlerinde işlem yapmak isteyen kişiler yaptırmak istediği noterin telefon numarasını arayarak teyit alabilir.

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