NOTER RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Dini ve milli bayramlarda pek çok kurum ve iş yeri, resmî tatile girer. Noterlerde de durum aynıdır. Arife günleri ise yine kapalı olmakla birlikte bazı noterler yarım gün, yani saat 13.00'e kadar hizmet verir. Arife günlerinde işlem yapmak isteyen kişiler yaptırmak istediği noterin telefon numarasını arayarak teyit alabilir.