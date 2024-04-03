Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sandık görevlisi ücretleri ve ödeme tarihleri YSK tarafından açıklanmaktadır. Peki, "Seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak, müşahitler para alacak mı?" Sandık görevlisi ücretleri YSK tarafından belirlenen tarihler arasında bankalar aracılığıyla hesaplara yatmaktadır. İşte sandık görevlisi ücretleri...