31 Mart'ta gerçekleşen Yerel Seçim'in ardından vatandaşlar 1 Nisan Pazartesi sabahı hangi kurumların kapalı olduklarını merak ediyor ve araştırma yapıyor. Okulların tatil olduğunun ilan edilmesinin ardından bankaların açık olup olmadığı sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 1 Nisan Pazartesi günü bankalar açık olacak mı? İşte detaylar...