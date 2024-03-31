1 Nisan'da eczaneler açık mı? 1 Nisan Pazartesi eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Seçimden sonraki gün 1 Nisan'da eczane çalışma saatleri araştırılacak. 31 Mart yerel seçim dolasıyla sandıklarda oy sayım işlemi geç saatlere kadar sürecek. Bu sebeple okullar 1 Nisan Pazartesi günü tatil olacak. İlaç, medical ihtiyaçlarını almak isteyenler ise 1 Nisan Pazartesi günü eczaneler açık mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. İşte 1 Nisan 2024 eczane çalışma saatleri
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1 Nisan eczanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla okullar 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edildi. 1 Nisan resmi tatil olmadığı için eczanelerin çalışacağı biliniyor. Peki 1 Nisan’da eczaneler açık mı? 1 Nisan Pazartesi eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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1 NİSAN ECZANELER AÇIK MI?
1 Nisan seçimden bir gün sonra eczaneler açık olacak.
ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2024
Eczaneler sabah 09.00’da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Eczanelerin açılış saatleri bazen ilden ile değişiklik göstermektedir. Nöbetçi eczaneler hariç eczanelerin kapanış saati 19.00’dur.
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ECZANELER HAFTA SONU AÇIK MI?
Son alınan karara göre, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü nöbetçi eczaneler dışında bütün eczaneler kapalıdır.
Nöbetçi eczane listeleri, il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odalarına, Türk Eczacıları Birliğine, İl Emniyet Müdürlüklerine, garnizon komutanlıklarına, danışma servislerine, yataklı tedavi kurumlarına, mahalli veya ulusal gazetelere ve ilgili olabilecek diğer kurumlara gönderilir. Ayrıca nöbetçi eczanelerin isim ve adreslerini gösteren listeler il sağlık müdürlüğünün internet sitesinde ilân edilir.
Gece nöbet tutacak eczanelerin gece boyunca kapılarının açık olması zorunlu değildir. Ancak eczane sahip ve mesul müdürünün veya ikinci eczacının, başvuru hâlinde gereken hizmeti yerine getirmesi zorunludur.
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