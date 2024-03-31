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        Haberler Yaşam 1 Nisan'da marketler açık mı? Market çalışma saatleri 2024: 1 Nisan A101, BİM, ŞOK marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

        1 Nisan'da marketler açık mı? 1 Nisan A101, BİM, ŞOK  marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

        Seçimden bir sonraki gün 1 Nisan'da market çalışma saatleri merak ediliyor. 31 Mart seçimleri sonrasında 1 Nisan Pazartesi günü oy sayımı işleminin geç saatlere kadar sürecek olmasından dolayı okullar tatil olacak. İhtiyaçlarına göre alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ise 1 Nisan'da marketler açık mı, kapalı mı, marketler saat kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Peki 1 Nisan Pazartesi marketler açık mı? 1 Nisan A101, BİM, ŞOK marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte market çalışma saatleri 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 17:14 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:14
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        • 1

          Market çalışma saatleri 2024 araştırması seçimden bir gün sonra başlayacak. 31 Mart Mahalli Yerel Seçimler dolasıyla oy sayımı okullarda devam edecek. Bu sebepten ötürü 1 Nisan’da okullar tatil olacak. Peki 1 Nisan marketler açık mı? 1 Nisan A101, BİM, ŞOK marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

        • 2

          1 NİSAN MARKETLER AÇIK MI?

          Market çalışma saatleri araştırılıyor. Seçimlerin ertesi günü resmi tatiller listesinde yer almıyor. Bu sebepten marketler 1 Nisan'da açık olacak.

          MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

          A101, BİM, ŞOK, Migors, Carrefour gibi zincir marketlerin çalışma durumu bazı bölgelerde değişiklik gösteriyor. AVM’lerde saatlerine göre değişiklik gösterirken, genellikle 10:00- 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

        • 3

          MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

          A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

          Hafta içi ve hafta sonu: 09.00 - 21.30

          Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir. Kapanış saati bazı merkezlerde farklı olabilir.

          MİGROS KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

          Migros marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        • 4

          BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

          BİM Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Kapanış saati bazı merkezlerde farklı olabilir.

          ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

          Hafta içi: 09.00 - 21.00

          Hafta sonu: 09.00 - 21.00

          Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir. Kapanış saati bazı merkezlerde farklı olabilir.

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