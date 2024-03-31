1 Nisan'da borsa açık mı? Pazartesi günü Borsa İstanbul işlem görecek mi?
31 Mart yerel seçimler sonrasında, 1 Nisan günü öğrencilere ve sandık görevlilerine tatil olacağı açıklanmıştı. Durum böyle olunca yatırım yapmak için borsanın açılışını bekleyenler, "1 Nisan'da borsa açık mı?" diye soruyor. İşte, detaylar...
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Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. 1 Nisan günü okullar ve seçimde görev yapan vatandaşlar için tatil ilan edildi. Böyle olunca borsada yatırım yapanlar, borsanın 1 Nisan'da açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 1 Nisan'da borsa açık mı? İşte, detaylar...
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1 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI?
1 Nisan günü borsa açık olacak ve işlem görecek. 1 Nisan'da sadece öğrenci ve seçim görevlileri idari izinli sayılacak.
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BORSA HANGİ GÜNLER KAPALI?
Borsa hafta sonları kapalı olduğu gibi resmi tatillerde de kapalı. 2024 yılında borsanın kapalı olduğu tarihler şöyle;
10-11-12 Nisan 2024 - Ramazan Bayramı
23 Nisan 2024 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2024 - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2024 - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran 2024 - Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
16-17-18-19 Haziran - Kurban Bayramı
15 Temmuz 2024 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos - Zafer Bayramı
28 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
29 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı
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