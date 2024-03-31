Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. 1 Nisan günü okullar ve seçimde görev yapan vatandaşlar için tatil ilan edildi. Böyle olunca borsada yatırım yapanlar, borsanın 1 Nisan'da açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 1 Nisan'da borsa açık mı? İşte, detaylar...