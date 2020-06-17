'1 milyon yolcuya ulaşıldı'

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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 15 Haziran itibariyle Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında toplam yolcu trafiğinin 1 milyon 10 bin 137 kişi olduğunu açıkladı. Karaismailoğlu "İç hat uçuşlarının başlatıldığı 1 Haziran tarihinden 15 Haziran tarihine kadar Covid-19 salgınına yönelik etkili önlemlerin büyük bir titizlikle uygulandığı havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 10 bin 777, dış hatlarda ise 2 bin 904 olmak üzere toplamda 13 bin 681 oldu" dedi.

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