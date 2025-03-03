1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Turgut Doman
20.30 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği: İlker Yasin Avcı
5 Mart Çarşamba:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor: Alpaslan Şen
16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adanaspor: Reşat Onur Coşkunses
20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor: Atilla Karaoğlan
6 Mart Perşembe:
13.30 Erzurumspor FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Sarper Barış Saka
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Sakaryaspor: Oğuzhan Aksu
16.00 MKE Ankaragücü-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Yusuf Ziya Gündüz
20.30 Central Hospital Ümraniyespor-Kocaelispor: Gürcan Hasova