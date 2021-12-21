Cumhuriyet altını fiyatı kaç para? sorusu 21 Aralık Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarındaki yaşanan hareketlilik Cumhuriyet altınında da ciddi bir düşüşe neden oldu. İşte anlı altın fiyatları

1 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altının alışı fiyatı 4.509,21 liradan, satış fiyatı ise 4.594,81 lira seviyelerinden işlem görüyor.



CUMHURİYET ALTINI FİYATI

4.509,21

4.594,81

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLA