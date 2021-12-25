1 Ata altın ne kadar, kaç TL? 25 Aralık Anlık ata lira fiyatı

Ata altın fiyatı ne kadar? sorusu 25 Aralık Cumartesi günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarındaki yaşanan düşüle birlikte fiyatlar 4 bin lira seviyelerine kadar geriledi.

1 ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altının alışı fiyatı 4.613,50 liradan, satış fiyatı ise 4.746,67 lira seviyelerinden işlem görüyor.



ATA ALTIN FİYATI

4.613,50

4.746,67

ATA ALTIN CANLI FİYATI