1 Ata altın ne kadar, kaç TL?

Ata altın fiyatı ne kadar? sorusu 21 Aralık Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarındaki yaşanan hareketlilik ciddi bir düşüşe neden oldu.

1 ATA ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Ata altının alışı fiyatı 6.856,00 liradan, satış fiyatı ise 7.032,46 lira seviyelerinden işlem görüyor.



ATA ALTIN FİYATI

6.856,00

7.032,46

ATA ALTIN CANLI FİYATI