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0.89 ve 0.99 konut kredisi şartları neler? Düşük faizli 0.89 ve 0.99 konut kredisi ne zaman başlıyor

Konut kredisi şartları neler? 0,89 ve 0,99 faiz oranlı konut kredisi başladı mı?

Düşük faizli 0,89 ve 0,99 konut kredisi şartları araştırılıyor. Ev sahibi olmayı kolaylaştırmayı amaçlayan projelerin müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı. Açıklamaların ardından vatandaşlar "0,89 ve 0,99 konut kredisi başladı mı?" Sorusuna yanıt aranıyor. İşte 0.99 konut kredisi veren bankalar ve 0.89 - 0.99 konut kredisi şartlarına ilişkin ayrıntılar...

02.06.2022 - 20:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • 9 Mayıs'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan konut almayı kolaylaştıracak üç yeni paket getirileceğini açıklamıştı. Bu paketlerden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız yüzde 0.89 ve 0.99 faiz oranlı konut kredisine dair detayları araştırıyorlar. Paketten yararlanmak isteyenler için kredi başvuru tarihi itibarıyla, başvuruda bulunacakların eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutun bulunmaması şartı aranıyor. Peki, Peki, 0.89 ve 0.99 konut kredisi başladı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? 0.99 konut kredisi şartları neler? İşte 0.99 konut kredisi veren bankalar ve yeni paketlere ilişkin ayrıntılar...

  • 0,99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU KOŞULLARI

    Kabine toplantısı sonrasında konut satın almak isteyen kişilere müjde veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üç ayrı paket üzerinde durulduğunu açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili müjdemiz var. Son dönemde fahiş yükselişler nedeniyle konut inşasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı. Vatandaşlarımızı bu arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirmeye karar verdik." şeklinde konuştu.

    "İlk pakette 2 milyon değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

    İkinci paket konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılıp döviz hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak alınmasıyla bu paketten yararlanabilecekler.

    Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0.89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik etmektir."

    "Üçüncü paket inşaat sektörüne yöneliktir. Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

  • İLK EVİM KONUT FİNANSMANI PAKET KULLANDIRIM ŞARTLARI

    1-İlk evim konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el konutlara verilecek olup konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecektir.

    2-Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecektir.

    3-Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.

    4-Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

    5-Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

    6-10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0,99 faiz oranı uygulanacaktır.

     

    7-Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecektir.

    8-Vatandaşlarımız bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecektir.

  • GENİŞLETİLMİŞ KONUT FİNANSMAN PAKETİ KULLANDIRIM ŞARTLARI

    1-Genişletilmiş konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak olup konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecektir. Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecektir.

    2-Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.

    3-Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

    4-Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

    5-Bu destekten, 7 Mayıs 2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış olan ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen konut değerinin asgari %50’sini karşılayacak düzeyde döviz tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak üzere altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan vatandaşlarımız yararlanabilir.

    6-7 Mayıs 2022 tarihinden sonra döviz mevduat/katılım ve altın mevduat/katılım hesaplarına yatırılan ilave tutarlar bu hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

    7-Başvuru sahipleri, konut değerinin %50’lik kısmını altın ve dövizin farklı oranlarda kombinasyonuyla krediyi kullanacakları bankaya DTH/altın hesaplarını aktararak ve TCMB’ye satışını gerçekleştirerek yapacaklardır.

    8-Hangi döviz cinslerine ilişkin hesapların bu paket kapsamına dahil edileceği hususu TCMB tarafından yapılacak düzenlemeyle belirlenecek olup döviz/altının havalesi sırasında oluşabilecek ilave ücretler konusunda yine TCMB çalışma yapacaktır.

    9-10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0,89 faiz oranı uygulanacaktır.

    10-Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecektir.

    11-Vatandaşlarımız bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecektir.

  • DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi ile ilgili sunulacak üç ayrı paketin hangi bankalardan çekilebileceği araştırılıyor. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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