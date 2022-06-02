GENİŞLETİLMİŞ KONUT FİNANSMAN PAKETİ KULLANDIRIM ŞARTLARI
1-Genişletilmiş konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak olup konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecektir. Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecektir.
2-Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.
3-Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.
4-Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.
5-Bu destekten, 7 Mayıs 2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış olan ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen konut değerinin asgari %50’sini karşılayacak düzeyde döviz tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak üzere altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan vatandaşlarımız yararlanabilir.
6-7 Mayıs 2022 tarihinden sonra döviz mevduat/katılım ve altın mevduat/katılım hesaplarına yatırılan ilave tutarlar bu hesaplamaya dahil edilmeyecektir.
7-Başvuru sahipleri, konut değerinin %50’lik kısmını altın ve dövizin farklı oranlarda kombinasyonuyla krediyi kullanacakları bankaya DTH/altın hesaplarını aktararak ve TCMB’ye satışını gerçekleştirerek yapacaklardır.
8-Hangi döviz cinslerine ilişkin hesapların bu paket kapsamına dahil edileceği hususu TCMB tarafından yapılacak düzenlemeyle belirlenecek olup döviz/altının havalesi sırasında oluşabilecek ilave ücretler konusunda yine TCMB çalışma yapacaktır.
9-10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0,89 faiz oranı uygulanacaktır.
10-Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecektir.
11-Vatandaşlarımız bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecektir.
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