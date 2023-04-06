Bilindiği üzere araç plakaları üzerinde yer alan rakam ve harf kombinasyonundan meydana gelmektedirler. Türkiye’de 07 nerenin plakası? Antalya ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar...
07 Plaka Numarası Hangi İlin?
Türkiye’de 07 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Antalya olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde Teke Sancağı olarak Konya’ya bağlı olan Antalya, 1914 yılında il olmuş ve bu statü, cumhuriyetin ilanından sonra da devam etmiştir. 1962 senesinde yürürlüğe giren bir yönetmelik neticesinde ise tüm illere olduğu gibi Antalya’ya da bir plaka numarası tahsis edilmiş ve Antalya’nın plaka kodu 07 olarak belirlenmiştir.
2022 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Antalya’daki trafiğe kayıtlı olan kara taşıtlarının sayısı, 1 milyon 317 bin 564 olarak belirlenmiştir. Antalya’da trafiğe kayıt edilmiş olan ve 07 plaka kodunu kullanan bu araçlar arasında, kamu görevinde kullanılan araçlardan, hususi olarak kullanılan otomobillere kadar tüm araçlar yer almaktadır.
Antalya İlçelerinin Plaka Kodları
Bilindiği üzere, tıpkı Türkiye’deki 81 vilayette olduğu gibi bu vilayetlere bağlı ilçelerin de kendilerine has plaka kodları bulunmaktadır. Plakaların ortasında yer alan harf ya da harf kombinasyonları, bize o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini göstermektedir.
Antalya’nın Merkez ilçeleri, Akseki ilçesi, Alanya ilçesi, Manavgat ilçesi, Elmalı ilçesi, Korkuteli ilçesi, Finike ilçesi, Gazipaşa ilçesi, Kumluca ilçesi, Kaş ilçesi, Serik ilçesi ve Demre ilçesin plaka harf grupları ise şu şekildedir:
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
- 07 A 0001 – 07 A 9950
- 07 A 9951 – 07 A 9970
- 07 AB 001 – 07 AZ 999
- 07 C 0001 – 07 C 1230
- 07 CAA 01 – 07 CZZ 99
- 07 D 0001 – 07 D 9999
- 07 DA 001 – 07 DZ 999
- 07 EA 001 – 07 EZ 999
- 07 F 0001 – 07 F 9999
- 07 FA 001 – 07 FZ 999
- 07 HA 001 – 07 HZ 999
- 07 KA 001 – 07 KZ 999
- 07 M 0001 – 07 M 1616
- 07 MA 001 – 07 MB 999
- 07 S 0001 – 07 S 9999
- 07 SA 001 – 07 SZ 999
- 07 T 0001 – 07 T 5578
- 07 VA 001 – 07 VZ 999
- 07 ZA 001 – 07 ZZ 999
- 07 Özel 001 – 07 Özel 999
Akseki İlçesi Plaka Kodları:
- 07 A 9951 – 07 A 9970
- 07 B 0001 – 07 B 9999
- 07 BA 001 – 07 BZ 999
- 07 C 4476 – 07 C 4500
- 07 Özel 400 – 07 Özel 500
Alanya İlçesi Plaka Kodları:
- 07 E 0001 – 07 E 9999
- 07 H 0001 – 07 H 9999
- 07 N 0001 – 07 N 9999
- 07 NA 001 – 07 NZ 999
- 07 NAA 01 – 07 NZZ 99
Manavgat İlçesi Plaka Kodları:
- 07 J 0001 – 07 J 5000
- 07 JA 001 – 07 JZ 999
- 07 L 0001 – 07 L 9999
- 07 LA 001 – 07 LA 999
Elmalı İlçesi Plaka Kodları:
- 07 P 0001 – 07 P 9999
- 07 PA 001 – 07 PZ 999
Korkuteli İlçesi Plaka Kodları:
Finike İlçesi Plaka Kodları:
Gazipaşa İlçesi Plaka Kodları:
- 07 U 0001 – 07 U 9999
- 07 UA 001 – 07 UZ 999
Kumluca İlçesi Plaka Kodları:
- 07 V 0001 – 07 V 9999
- 07 VA 001 – 07 VZ 999
- 07 VAA 01 – 07 VZZ 99
Kaş İlçesi Plaka Kodları:
Serik İlçesi Plaka Kodları:
- 07 YA 001 – 07 YZ 999
- 07 YAA 01 – 07 YZZ 99
Demre İlçesi Plaka Kodları: