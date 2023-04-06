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Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve 1962 yılından itibaren şimdiki haliyle Türkiye’de de kullanılmaya başlanan araç plakaları, bir nevi araçların hüviyetleridir. Peki, 08 nerenin plakası? Artvin ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

08 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de 08 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Artvin olacaktır. Cumhuriyetin ilanının ardından, 4 Kasım 1936 tarihinde vilayet statüsü kazanan Artvin, bu tarihten itibaren il olmuştur. Şehrin bugün de kullanmış olduğu 08 plaka kodunun Artvin’e verilmesi ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 27 Eylül 1962’de yayınlanan ve 24 Ekim 1962 tarihinde de yürürlüğe giren bir yönetmelikle, o gün Türkiye’de il olan 67 vilayete bir plaka numarası verilmiştir ve alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle de Artvin de 08 plaka kodunu almıştır. İlerleyen yıllarda Türkiye’deki il sayısının artması ile birlikte, plaka numaraları da arttırılmış ve günümüzde bu sayı 81’i bulmuştur.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir vilayet olan Artvin’in yüzölçümü 7.359 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 169 bin 403’tür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yine 2022 verilerine göre, şehirde trafiğe kayıtlı olan kara taşıtlarının toplam sayısı ise 43.089 olarak saptanmıştır. Bu araçların yaklaşık 18 bin kadarını hususi otomobiller oluştururken, geri kalanları ise özel amaca tahsis edilmiş araçlardan kamu hizmeti yapan araçlara, hafif ticari araçlardan yüksek tonajlı kamyonlara kadar tüm kara taşıtlarını kapsamaktadır.

Artvin İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılmakta olan plaka sisteminde, plakanın ilk sırasında yer alan rakam ya da rakam kombinasyonları ile plakaların orta kısmında yer alan harfler ya da harf kombinasyonları, o aracın hangi ile ve hangi ilçeye kayıtlı olduğu hakkında bilgi vermektedir. Plakalardaki il bilgisi, ilk sırada yer alan rakamlardan anlaşılırken; o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiği ise orta kısımda yer alan harflerden anlaşılmaktadır.

Artvin’in Merkez ilçeleri, Hopa ilçesi, Şavşat ilçesi ve Yusufeli ilçesinin plaka harf gruplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte, Artvin ilçelerinin plaka kodları:

Merkez İlçeleri Plaka Harf Kodları:

08 AC 001 – 08 AR 999

08 DA 001 – 08 DA 999

08 K 0001 – 08 K 4999

08 M 0001 – 08 M 4999

08 T 0001 – 08 T 0999

Hopa İlçesi Plaka Harf Kodları:

08 AS 001 – 08 AV 999

08 K 5000 – 08 K 7999

08 M 5000 – 08 M 7999

08 T 1000 – 08 T 1999

Şavşat İlçesi Plaka Harf Kodları:

08 HA 001 – 08 HZ 999

08 K 8000 – 08 K 8999

08 M 8000 – 08 M 8999

08 T 2000 – 08 T 2999

Yusufeli İlçesi Plaka Harf Kodları:

08 K 9000 – 08 K 9999

08 M 9000 – 08 M 9999

08 T 3000 – 08 T 3999

08 YA 001 – 08 YZ 999

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram