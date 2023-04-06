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08 nerenin plakası? 08 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Dünyadaki kara taşıtların ön ve arkalarında bulunan; üzerinde yer alan rakam ile harflerden meydana gelen tabelalara, taşıt kayıt plakası ya da halk arasındaki tabiriyle plaka adı verilmektedir. Aracın kime ait olduğunu gösteren, o aracın trafikte denetlenmesi sağlayan bu plakalar, her aracın kendine özgü ve tektir. Taşıt plakaları, dünyada yer alan her ülkede farklı özellikler gösterebilse de bazı özellikleri benzerlik taşımaktadır. Peki, Türkiye’de 08 plaka numarası hangi ilin? 08 hangi şehrin plakası? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Giriş: 06.04.2023 - 17:21 | Güncelleme: ABONE OL
08 Nerenin Plakası? 08 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve 1962 yılından itibaren şimdiki haliyle Türkiye’de de kullanılmaya başlanan araç plakaları, bir nevi araçların hüviyetleridir. Peki, 08 nerenin plakası? Artvin ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

08 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de 08 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Artvin olacaktır. Cumhuriyetin ilanının ardından, 4 Kasım 1936 tarihinde vilayet statüsü kazanan Artvin, bu tarihten itibaren il olmuştur. Şehrin bugün de kullanmış olduğu 08 plaka kodunun Artvin’e verilmesi ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 27 Eylül 1962’de yayınlanan ve 24 Ekim 1962 tarihinde de yürürlüğe giren bir yönetmelikle, o gün Türkiye’de il olan 67 vilayete bir plaka numarası verilmiştir ve alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle de Artvin de 08 plaka kodunu almıştır. İlerleyen yıllarda Türkiye’deki il sayısının artması ile birlikte, plaka numaraları da arttırılmış ve günümüzde bu sayı 81’i bulmuştur.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir vilayet olan Artvin’in yüzölçümü 7.359 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 169 bin 403’tür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yine 2022 verilerine göre, şehirde trafiğe kayıtlı olan kara taşıtlarının toplam sayısı ise 43.089 olarak saptanmıştır. Bu araçların yaklaşık 18 bin kadarını hususi otomobiller oluştururken, geri kalanları ise özel amaca tahsis edilmiş araçlardan kamu hizmeti yapan araçlara, hafif ticari araçlardan yüksek tonajlı kamyonlara kadar tüm kara taşıtlarını kapsamaktadır.

Artvin İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılmakta olan plaka sisteminde, plakanın ilk sırasında yer alan rakam ya da rakam kombinasyonları ile plakaların orta kısmında yer alan harfler ya da harf kombinasyonları, o aracın hangi ile ve hangi ilçeye kayıtlı olduğu hakkında bilgi vermektedir. Plakalardaki il bilgisi, ilk sırada yer alan rakamlardan anlaşılırken; o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiği ise orta kısımda yer alan harflerden anlaşılmaktadır.

Artvin’in Merkez ilçeleri, Hopa ilçesi, Şavşat ilçesi ve Yusufeli ilçesinin plaka harf gruplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte, Artvin ilçelerinin plaka kodları:

Merkez İlçeleri Plaka Harf Kodları:

  • 08 AC 001 – 08 AR 999
  • 08 DA 001 – 08 DA 999
  • 08 K 0001 – 08 K 4999
  • 08 M 0001 – 08 M 4999
  • 08 T 0001 – 08 T 0999

Hopa İlçesi Plaka Harf Kodları:

  • 08 AS 001 – 08 AV 999
  • 08 K 5000 – 08 K 7999
  • 08 M 5000 – 08 M 7999
  • 08 T 1000 – 08 T 1999

Şavşat İlçesi Plaka Harf Kodları:

  • 08 HA 001 – 08 HZ 999
  • 08 K 8000 – 08 K 8999
  • 08 M 8000 – 08 M 8999
  • 08 T 2000 – 08 T 2999

Yusufeli İlçesi Plaka Harf Kodları:

  • 08 K 9000 – 08 K 9999
  • 08 M 9000 – 08 M 9999
  • 08 T 3000 – 08 T 3999
  • 08 YA 001 – 08 YZ 999
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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