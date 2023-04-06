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Araçların üzerinde yer alan plakalar, harfler ile rakamlardan meydana gelirler ve bu yazılar belirli bir coğrafi bölgeyi işaret etmektedir. Peki, 09 hangi şehrin plakası? Aydın ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar...

09 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de kullanılmakta olan, 09 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Aydın olacaktır. 1919 yılına kadar bir sancak olarak var olan Aydın, cumhuriyetin ilanın edilmesinin hemen ardından 1923 yılında vilayet statüsü kazanmıştır. Aydın ilinin bir plaka koduna sahip olması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962 senesinde yürürlüğe giren bir yönetmelikle, Türkiye’deki 67 ile bir plaka kodu verilmiş ve Aydın da alfabetik sıralamadaki yerine göre 09 plaka kodunu almıştır.

Ege Bölgesi’nin önemli şehirlerinden biri olan Aydın’ın nüfusu 1 milyon 148 bin 241 iken, yüzölçümü ise 7.943 kilometrekaredir. Bölgesinin kalabalık şehirlerinden bir tanesi olan Aydın’ın bu nüfusu, kullanılan kara taşıtları sayısına da yansımış ve TÜİK’in 2022 verilerine göre 525 bin 427 aracın bu vilayette trafiğe kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

Aydın İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de, tıpkı illerin plaka kodları olduğu gibi bu vilayetlere bağlı olan ilçelerin de kendilerine has bir plaka gruplandırması bulunmaktadır. İllerde bu sınıflandırma, plakaların ilk sırasında yer alan rakamlar ile yapılırken; ilçelerde ise durum bundan farklıdır. Bir aracın hangi ilçede trafiğe kayıtlı olduğunu belirleyen gruplandırma, plakaların orta sırasında yer alan harfler ile gerçekleştirilmektedir.

Aydın’ın Merkez, Nazilli, Söke, Didim, Çine, Kuşadası, Buharkent, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı, Köşk, Germencik, Yenipazar ve İncirliova ilçelerinin plaka harf grupları ise şu şekildedir:

Merkez İlçelerin Plaka Kodları:

09 AC 001 – 09 AZ 999

09 AAB 01 – 09 AZZ 99

09 DA 001 – 09 DZ 999

09 EA 001 – 09 EZ 999

09 FA 001 – 09 FZ 999

09 KA 001 – 09 KZ 999

09 M 0001 – 09 M 1500

09 MA 001 – 09 MZ 999

09 HA 001 – 09 HZ 999

09 N 0001 – 09 N 999

09 P 0001 – 09 P 1500

09 T 0001 – 09 T 2000

09 ÖZEL 001 – 09 ÖZEL 100

Nazilli İlçesi Plaka Kodları:

09 M 1501 – 09 M 2500

09 NA 001 – 09 NZ 999

09 N 1501 – 09 N 2500

09 P 1501 – 09 P 2500

09 PA 001 – 09 RZ 999

09 RA 001 – 09 RZ 999

09 R 0001 – 09 R 9999

09 T 2001 – 09 T 3000

09 ÖZEL 101 – 09 ÖZEL 150

Söke İlçesi Plaka Kodları:

09 JA 001 – 09 JZ 999

09 M 2501 – 09 M 3500

09 P 2501 – 09 P 3500

09 SA 001 – 09 SZ 999

09 S 0001 – 09 S 9999

09 T 3001 – 09 T 4000

09 ÖZEL 151 – 09 ÖZEL 200

Didim İlçesi Plaka Kodları:

09 D 0001 – 09 D 9999

09 M 6251 – 09 M 6750

09 P 6251 – 09 P 6750

09 T 7001 – 09 T 7500

09 YA 001 – 09 YZ 999

09 ÖZEL 451 – 09 ÖZEL 500

Çine İlçesi Plaka Kodları:

09 LA 001 – 09 LZ 999

09 M 4501 – 09 M 5000

09 P 4501 – 09 P 5000

09 T 5001 – 09 T 5500

09 ÖZEL 251 – 09 ÖZEL 300

Kuşadası İlçesi Plaka Kodları:

09 BA 001 – 09 BZ 999

09 BAA 01 – 09 BZZ 99

09 K 0001 – 09 K 9999

09 L 0001 – 09 L 9999

09 M 3501 – 09 M 4500

09 P 3501 – 09 P 4500

09 T 4001 – 09 T 5000

09 ÖZEL 201 – 09 ÖZEL 250

Buharkent İlçesi Plaka Kodları:

09 M 6751 – 09 M 7000

09 P 6751 – 09 P 7000

09 T 7501 – 09 T 8000

09 ZA 001 – 09 ZZ 999

09 ÖZEL 501 – 09 ÖZEL 550

Bozdoğan İlçesi Plaka Kodları:

09 B 0001 – 09 B 9999

09 E 0001 – 09 E 9999

09 M 7001 – 09 M 7250

09 P 7001 – 09 P 7250

09 T 8001 – 09 T 8500

09 ÖZEL 551 – 09 ÖZEL 600

Karacasu İlçesi Plaka Kodları:

09 H 0001 – 09 H 9999

09 M 7501 – 09 M 7750

09 P 7501 – 09 P 7750

09 T 9001 – 09 T 9300

09 ÖZEL 651 – 09 ÖZEL 700

Koçarlı İlçesi Plaka Kodları:

09 M 6001 – 09 M 6250

09 P 6001 – 09 P 6250

09 T 6501 – 09 T 7000

09 VA 001 – 09 VZ 999

09 ÖZEL 401 – 09 ÖZEL 450

Köşk İlçesi Plaka Kodları:

09 M 8001 – 09 M 8250

09 P 8001 – 09 P 8250

09 T 9501 – 09 T 9750

09 U 0001 – 09 U 9999

09 ÖZEL 751 – 09 ÖZEL 800

Germencik İlçesi Plaka Kodları:

09 M 5001 – 09 M 5500

09 P 5001 – 09 P 5500

09 T 5501 – 09 T 6000

09 TA 001 – 09 TZ 999

09 ÖZEL 301 – 09 ÖZEL 350

Yenipazar İlçesi Plaka Kodları:

09 M 7751 – 09 M 8000

09 P 7751 – 09 P 8000

09 T 9301 – 09 T 9500

09 Y 0001 – 09 Y 9999

09 ÖZEL 701 – 09 ÖZEL 750

İncirliova İlçesi Plaka Kodları:

09 M 5501 – 09 M 6000

09 P 5501 – 09 P 6000

09 T 6001 – 09 T 6500

09 UA 001 – 09 UZ 999

09 ÖZEL 351 – 09 ÖZEL 400

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram