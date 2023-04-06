Dünya üzerinde karayolu ile ulaşımın yaygınlaşmasının ardından bir gereklilik olarak ortaya çıkan taşıt plakaları, o günden bugüne hala kullanılmaktadır. Peki, 10 hangi şehrin plakası? Balıkesir ilçelerinin plaka kodları nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...
10 Plaka Numarası Hangi İlin?
10 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Balıkesir olacaktır. Cumhuriyetin ilanından üç sene sonra 1926’da il statüsü kazanan Balıkesir’in bir plaka koduna sahip olması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 24 Ekim 1962 tarihinde yürürlüğe giren bir yönetmelikle, Türkiye’de vilayet statüsünde olan tüm yerlere bir plaka kodu tahsis edilmiş ve Balıkesir de 10 plaka kodunu almıştır.
Marmara Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Balıkesir 1 milyon 257 bin 590 kişilik nüfusuyla, Türkiye’nin kalabalık şehirlerinden bir tanesidir ve bu nüfus, Balıkesir iline kayıtlı olan araçların sayısına da yansımaktadır. 2022 TÜİK verilerine göre Balıkesir’de, hususi otomobillerden tarım alanlarında kullanılan traktörlere kadar toplam 542 bin 592 adet kayıtlı araç bulunmaktadır.
Balıkesir İlçelerinin Plaka Kodları
Vilayetlere bağlı olan ilçelerin plaka gruplandırması illerde olduğu gibi rakamla değil harfler ile yapılmaktadır. Plakaların ortasında yer alan harf ya da harf grupları, o aracın hangi ilçede trafiğe kayıtlı olduğunu göstermektedir.
Balıkesir’in Merkez ilçeleri, Edremit ilçesi, Erdek ilçesi, Havran ilçesi, Burhaniye ilçesi, Susurluk ilçesi, Bandırma ilçesi, Manyas ilçesi, Gönen ilçesi, Ayvalık ilçesi, Balya ilçesi ve Dursunbey ilçesinin plaka harf grupları şu şekildedir:
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
- 10 AC 001 - 10 AZ 999
- 10 D 0001 - 10 D 9999
- 10 DA 001 - 10 DZ 999
- 10 EA 001 - 10 EZ 999
- 10 F 0001 - 10 F 9999
- 10 FA 001 - 10 FZ 999
- 10 HA 001 - 10 HZ 999
- 10 J 00001 - 10 J 10000
- 10 M 00001 - 10 M 10000
- 10 MA 001 - 10 MZ 999
- 10 S 00001 - 10 S 10000
- 10 T 0001 - 10 T 2000
- 10 U 0001 - 10 U 9999
- 10 V 0001 - 10 V 9999
- 10 Z 0001 - 10 Z 9999
Edremit İlçesi Plaka Kodları:
- 10 J 15001 - 10 J 20000
- 10 KA 001 - 10 KZ 999
- 10 LA 001 - 10 LZ 999
- 10 M 15001 - 10 M 20000
- 10 N 0001 - 10 N 9999
- 10 S 15001 - 10 S 20000
- 10 T 3001 - 10 T 3900
Erdek İlçesi Plaka Kodları:
- 10 E 0001 - 10 E 9999
- 10 J 31001 - 10 J 33000
- 10 J 43001 - 10 J 44000
- 10 M 31001 - 10 M 33000
- 10 S 31001 - 10 S 33000
- 10 T 7101 - 10 T 7650
Havran İlçesi Plaka Kodları:
- 10 H 0001 - 10 H 9999
- 10 J 35001 - 10 J 36000
- 10 M 35001 - 10 M 36000
- 10 S 35001 - 10 S 36000
- 10 T 7901 - 10 T 8150
Burhaniye İlçesi Plaka Kodları:
- 10 J 26001 - 10 J 28000
- 10 J 44001 - 10 J 45000
- 10 M 26001 - 10 M 28000
- 10 RA 001 - 10 RZ 999
- 10 S 26001 - 10 S 28000
- 10 T 5601 - 10 T 6400
Susurluk İlçesi Plaka Kodları:
- 10 J 23001 - 10 J 26000
- 10 M 23001 - 10 M 26000
- 10 S 23001 - 10 S 26000
- 10 SA 001 - 10 SZ 999
- 10 T 4751 - 10 T 5600
Bandırma İlçesi Plaka Kodları:
- 10 AAB 01 - 10 AAZ 99
- 10 J 10001 - 10 J 15000
- 10 M 10001 - 10 M 15000
- 10 NA 001 - 10 NZ 999
- 10 PA 001 - 10 PZ 999
- 10 S 10001 - 10 S 15000
- 10 T 2001 - 10 T 3000
Manyas İlçesi Plaka Kodları:
- 10 J 36001 - 10 J 37000
- 10 K 0001 - 10 K 9999
- 10 M 36001 - 10 M 37000
- 10 S 36001 - 10 S 37000
- 10 T 8151 - 10 T 8400
Gönen İlçesi Plaka Kodları
- 10 CAA 01 - 10 CZZ 99
- 10 J 28001 - 10 J 30999
- 10 M 28001 - 10 M 30
- 10 S 28001 - 10 S 30999
- 10 T 6401 - 10 T 7100
- 10 TA 001 - 10 TZ 999
Ayvalık İlçesi Plaka Kodları:
- 10 BAA 01 - 10 BZZ 99
- 10 J 20001 - 10 J 23000
- 10 M 20001 - 10 M 23000
- 10 S 20001 - 10 S 23000
- 10 T 3901 - 10 T 4750
Balya İlçesi Plaka Kodları:
- 10 B 0001 - 10 B 9999
- 10 J 42001 - 10 J 43000
- 10 M 42001 - 10 M 43000
- 10 S 42001 - 10 S 43000
- 10 T 9601 - 10 T 9850
Dursunbey İlçesi Plaka Kodları:
- 10 J 38001 - 10 J 39000
- 10 M 38001 - 10 M 39000
- 10 S 38001 - 10 S 39000
- 10 VA 001 - 10 VZ 999
- 10 T 8651 - 10 T 8900