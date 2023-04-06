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Araç taşıt plakaları, her bir araçta farklı olmaları sebebiyle bir nevi araç kimlik kartı gibidir. Bu kimlik kartı sayesinde devletin yetkili kurumları o aracı tanır ve trafikte denetime tabi tutar. Peki, 05 nerenin plakası? Amasya ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

05 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de, 05 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Amasya’dır. 1923 yılında, cumhuriyetin ilan edilmesinin hemen ardından vilayet statüsünü kazanan Amasya, 1962 senesinde yürürlüğe giren araç plakalarına dair yönetmelik neticesinde 05 plaka kodunu almıştır.

24 Ekim 1962 tarihinde itibaren yürürlüğe giren yönetmelikle, o gün için Türkiye’de vilayet statüsünde olan tüm illere 1’den başlayarak 67’ye kadar uzanan plaka kodları verilmiştir. Bu numaraların alfabetik sıralamaya göre verilmesi ile de Amasya 05 plaka koduna sahip olmuştur. İlerleyen yıllarda Türkiye’de vilayet sayılarının artmasına paralel olarak sayı arttırılmış ve bugün itibariyle bu sayı 81’e çıkmıştır.

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan vilayetlerden bir tanesi olan Amasya’nın yüzölçümü 5.702 kilometre kare, nüfusu ise 338 bin 268’dir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 verilerine göre Amasya’da trafiğe kayıtlı olan araçların sayısı ise 131 bin 674 olarak saptanmıştır. Bu araçlar içinde hususi otomobillerden kamuda kullanılan araçlara, ticari araçlardan tarım araçlarına kadar tüm taşıtlar yer almaktadır.

Amasya İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’deki taşıt plakaları hem illere hem de o illere bağlı olan ilçelere göre gruplandırılmıştır. Bu gruplandırma illerde, araç plakalarının ilk sırasında yer alan rakamlarla yapılırken; ilçelerde ise plakaların ortasında yer alan harf grupları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Plakaların ortasında yer alan harfler ya da harf kombinasyonları o aracın, hangi ile kayıtlı olduğunu bize göstermektedir.

Amasya Merkez ilçeleri, Merzifon İlçesi, Suluova ilçesi, Taşova ilçesi, Gümüşhacıköy ilçesi ve Göynücek ilçesine kayıtlı olan araçların plaka harf kodlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte, Amasya ilçelerinin plaka kodları:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

05 AC 001 – 05 AZ 999

05 DA 001 – 05 DE 999

05 EA 001 – 05 EL 999

05 G 8001 – 05 G 9000

05 M 0001 – 05 M 2500

05 T 0001 – 05 T 2500

Merzifon İlçesi Plaka Kodları:

05 DF 001 – 05 DZ 999

05 T 5001 – 05 T 7500

05 G 9001 – 05 G 9250

05 M 5001 – 05 M 7500

Suluova İlçesi Plaka Kodları:

05 FA 001 – 05 FZ 999

05 G 9501 – 05 G 9750

05 M 7501 – 05 M 7999

05 T 7501 – 05 T 7999

Taşova İlçesi Plaka Kodları:

05 HA 001 – 05 HF 999

05 M 3501 – 05 M 3599

05 T 3501 – 05 T 3599

Gümüşhacıköy İlçesi Plaka Kodları:

05 KA 001 – 05 KZ 999

05 M 2501 – 05 M 3500

05 T 2501 – 05 T 3500

Göynücek İlçesi Plaka Kodları:

05 M 4501 – 05 M 5000

05 NA 001 – 05 ND 999

05 S 4501 – 05 S 5000

05 T 4501 – 05 T 5000

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram