Her araca hukuki bir sorumluluk veren ve bu araçların trafikte denetlenmesini sağlayan araç plakaları, tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıkmış; oradan da dünyaya yayılmıştır. Peki, Türkiye’de 06 nerenin plakası? Ankara ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…
06 Plaka Numarası Hangi İlin?
Türkiye’de kullanılan 06 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı başkent Ankara’dır. 13 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara, 1962 yılında çıkartılan bir yönetmelik neticesinde 06 plaka kodunu almıştır.
İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük şehri olarak dikkat çeken Ankara’nın yüzölçümü 25.437 kilometrekare, nüfusu ise 5 milyon 846 bin 533’tür. Şehrin bu kalabalık nüfusu, ilde kullanılan araç sayısına da yansımış ve 2022 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ankara’daki trafiğe kayıtlı araçların sayısı 2 milyon 387 bin 460 olarak ölçülmüştür.
Sayıları 2 milyonu aşan bu araçlar arasında, kişilerin kullandığı hususi otomobillerden ağır tonajlı kamyonlara, hafif ticari araçlardan kamu hizmetine tahsis edilmiş hizmet araçlarına kadar tüm karayolu taşıtları yer almaktadır.
Ankara İlçelerinin Plaka Kodları
Türkiye’de araç plakaları hem il hem de o ile bağlı ilçelere göre gruplandırılmıştır. Plakaların ilk sırasında yer alan rakam kombinasyonları 81 vilayeti gösterirken; plakaların tam ortasında yer alan harf ve harf kombinasyonları ise o vilayete bağlı olan ilçeleri belirtmektedir.
Ankara’nın Merkez ilçeleri, Beypazarı ilçesi, Bala ilçesi, Çubuk ilçesi, Haymana ilçesi, Güdül ilçesi, Kızılcahamam ilçesi, Çamlıdere ilçesi, Kazan ilçesi, Nallıhan ilçesi, Ayaş ilçesi, Polatlı ilçesi, Şereflikoçhisar ilçesi, Güdül ilçesi, Etimesgut ilçesi ve Akyurt ilçesinin plaka harf kodları ise şu şekildedir:
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
- 06 A 0001 – 06 A 9999
- 06 AA 001 – 06 AZ 999
- 06 AB 0001 – 06 AR 9999
- 06 AA 0001 – 06 AZ 9999
- 06 AGS 01 – 06 AGS 99
- 06 AHA 01 – 06 AHZ 99
- 06 AJA 01 – 06 ANZ 99
- 06 APA 01 – 06 AZZ 99
- 06 AAA 01 – 06 AZZ 99
- 06 B 0001 – 06 B 9999
- 06 BA 001 – 06 BZ 999
- 06 BJK 01 – 06 BJK 99
- 06 C 0001 – 06 C 9999
- 06 CA 001 – 06 CZ 999
- 06 CGR 01 – 06 CGR 99
- 06 CHP 01 – 06 CHP 99
- 06 D 0001 – 06 D 9999
- 06 DA 001 – 06 DZ 999
- 06 DNA 01 – 06 DZZ 99
- 06 E 0001 – 06 E 9999
- 06 EA 001 – 06 EZ 999
- 06 ET 0001 – 06 EZ 9999
- 06 EAA 01 – 06 EZZ 99
- 06 F 0001 – 06 F 9999
- 06 FA 001 – 06 FZ 999
- 06 FAA 01 – 06 FZZ 99
- 06 GA 001 – 06 GZ 999
- 06 GAA 01 – 06 GZZ 99
- 06 HA 001 – 06 HZ 999
- 06 HBB 01 – 06 HBB 99
- 06 HKA 01 – 06 HZZ 99
- 06 H 0001 – 06 J 9999
- 06 JA 001 – 06 JZ 999
- 06 K 0001 – 06 K 9999
- 06 KA 001 – 06 KZ 999
- 06 KEM 01 – 06 KEM 99
- 06 L 0001 – 06 L 9999
- 06 LA 001 – 06 LZ 999
- 06 LAA 01 – 06 LZZ 99
- 06 M 0001 – 06 M 9999
- 06 MA 001 – 06 MZ 999
- 06 MAA 01 – 06 MZZ 99
- 06 N 0001 – 06 N 9999
- 06 NA 001 – 06 NZ 999
- 06 NNN 01 – 06 NNN 99
- 06 P 0001 – 06 P 9999
- 06 PA 001 – 06 PZ 999
- 06 R 0001 – 06 R 9999
- 06 RA 001 – 06 RZ 999
- 06 RAA 01 – 06 RZZ 99
- 06 S 0001 – 06 S 9999
- 06 SA 001 – 06 SZ 999
- 06 SMY 01 – 06 SMY 99
- 06 T 0001 – 06 T 9849
- 06 T 9901 – 06 T 9999
- 06 TA 001 – 06 TZ 999
- 06 TAA 01 – 06 TZZ 99
- 06 U 0001 – 06 U 9999
- 06 UA 001 – 06 UZ 999
- 06 UAA 01 – 06 ULZ 99
- 06 V 0001 – 06 V 9999
- 06 VA 001 – 06 VZ 999
- 06 VAA 01 – 06 VZZ 99
- 06 Y 0001 – 06 Y 9999
- 06 YA 001 – 06 YZ 999
- 06 YAA 01 – 06 YZZ 99
- 06 Z 0001 – 06 Z 9999
- 06 ZA 001 – 06 ZZ 999
- 06 ZAA 01 – 06 ZZZ 99
Beypazarı İlçesi Plaka Kodları:
- 06 BAA 01 – 06 BJJ 99
- 06 BJL 01 – 06 BKZ 99
- 06 BTC 01 – 06 BTC 99
- 06 BTM 01 – 06 BTM 99
- 06 BTT 01 – 06 BTT 99
Bala İlçesi Plaka Kodları:
- 06 BLA 01 – 06 BLZ 99
- 06 G 9750 – 06 G 9799
- 06 T 9750 – 06 T 9799
Çubuk İlçesi Plaka Kodları:
- 06 CAA 01 – 06 CGP 99
- 06 CGS 01 – 06 CHN 99
- 06 CHR 01 – 06 CMZ 99
Haymana İlçesi Plaka Kodları:
- 06 DAA 01 – 06 DEN 99
- 06 DER 01 – 06 DLR 99
- 06 DAA 01 – 06 DMZ 99
Güdül İlçesi Plaka Kodları:
- 06 G 9850 – 06 G 9900
- 06 T 9850 – 06 T 9900
- 06 UMA 01 – 06 UZZ 99
Kızılcahamam İlçesi Plaka Kodları:
- 06 HAA 01 – 06 HAA 99
- 06 HBA 01 – 06 HBA 99
- 06 HBC 01 – 06 HBZ 99
- 06 HCA 01 – 06 HJZ 99
Çamlıdere İlçesi Plaka Kodları:
Kazan İlçesi Plaka Kodları:
Nallıhan İlçesi Plaka Kodları:
Ayaş İlçesi Plaka Kodları:
- 06 BTA 01 – 06 BTA 54
- 06 NMA 01 – 06 NMZ 99
- 06 NOA 01 – 06 NZZ 99
Polatlı İlçesi Plaka Kodları:
Şereflikoçhisar İlçesi Plaka Kodları:
- 06 SAA 01 – 06 SLZ 99
- 06 SMZ 01 – 06 SZZ 99
- 06 SAA 01 – 06 SMV 99
Güdül İlçesi Plaka Kodları:
- 06 G 9850 – 06 G 9900
- 06 T 9850 – 06 T 9900
- 06 UMA 01 – 06 UZZ 99
Etimesgut İlçesi Plaka Kodları:
- 06 ET 0001 – 06 EZ 9999
- 06 EA 0001 – 06 ES 9999
Akyurt İlçesi Plaka Kodları:
- 06 AAG 01 – 06 AAG 99
- 06 AGA 01 – 06 AGR 99
- 06 AGT 01 – 06 AGZ 99
- 06 AIA 01 – 06 AIZ 99
- 06 AOA 01 – 06 AOZ 99