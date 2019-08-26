Özel sağlık sigortasının kişinin ve ailesinin sağlık sorunları olduğunda istediği zaman özel hastanelere gidip tedavi olmasını sağlayan bir güvence olduğunu kaydeden Anadolu Sigorta Sağlık Sigortaları Müdürü Dr. Nadya Güher, özel hastanelerin sayının artması nedeniyle bu hastanelere ulaşımın oldukça kolay hale geldiğini ancak maliyetlerin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Özel sağlık sigortası bize istediğimiz zaman istediğimiz kurum ve hekime ulaşmamızı sağlıyor. Böylece eğer 1 yıl içinde sağlık poliçesi yaptırırsanız sınırsız kez doktora gidebilirsiniz" dedi. Güher'in sağlık sigortası ile ilgili sorularımıza verdiği cevaplar şöyle oldu:

SADECE POLİÇE YAPTIRDIKTAN SONRAKİ HASTALIKLAR KAPSAMDA

-Sağlık sigortası yaptırırken nelere dikkat edilmeli?

Kişilerin hangi tipte poliçe almalı gerektiğine karar vermeleri en önemli konu. Çocukları olan kişilerin ayakta tedavili poliçe almaları onlar için önemli. Özellikle 6 yaşın altındaki çocukların normal rutin doktor muayeneleri sağlık sigortaları içinde karşılandığından ayakta ve yatarak tedavi poliçesi almaya dikkat etmeliler. Sağlık sigortasında sigortalıların hangi şartlarda sigortaya dahil olacaklarının bilinmesi de çok önemli. Bugün özel sağlık sigortası sadece poliçe yaptırdığınız tarihten sonra ortaya çıkan hastalıkları kapsamakta. Poliçe yaptırmadan önceki hastalıkları kapsamıyor. Bu yüzden kişi başvuru formunu doldururken sigorta şirketine geçmişten gelen hastalıkları beyan etmeli. Örneğin tansiyon veya diyabeti olan kişi sigorta şirketine bu hastalıkları bildirdiği zaman sigorta şirketi bu hastalıkları risk değerlendirmesi yapar ve ya kapsam dışı bırakır ya da ek prim ile kapsam içine alır. Sigortalıların bu dahil olma şeklini mutlaka bilmesi lazım. Üçüncü önemli konu, sağlık sigortalarının içindeki özel şartlar mutlaka okunmalı. Özel şartların içinde teminatların açıklamaları, kişinin sigortaya nasıl dahil olacağı, 1 yıl sonunda kişi poliçesini kullandığında ya da kullanmadığında ek prim ya da indirimleri nasıl alacağı, ömür boyu yenileme garantisi hakkına nasıl sahip olacağı, aynı zamanda 1 yıl ameliyat süresi beklemede hastalıkların neler olduğu ve aynı zamanda kapsam dışında olan ve ödenmeyen hastalıkların neler olduğu okunabilir.

-Yatarak tedavi nedir, yatarak tedavi nedir?

Ayakta tedavi yatış gerektirmeyen örneğin doktor muayene, ilaç, fizik tedavi ve tetkikleri kapsayan bir teminat yapısıdır. Yatışlı tedavi ise hastalığınız nedeniyle dahili yatışınız, ya da ameliyat olmanız veya yatışı gerektiren kronik bir hastalığınız varsa, kanser hastalığı gibi kemoterapi, radyoterapi gerektiren tedavileri kapsayan teminatlar da yatışlı tedavi kapsamına giriyor. Özel sağlık sigortalarında sadece ayakta tedavi teminatları yer almıyor, sadece yatarak teminatlı bir sağlık poliçesi alabilirsiniz. Ancak eğer ayakta tedavili bir poliçe satın almak istiyorsanız ayakta ve yatarak tedavili bir bütün poliçe satın almanız gerekiyor.

ARA VERMEDEN ÖDEYEN ÖMÜRBOYU SİGORTALI

-Kimler ayakta kimler yatarak tedavi poliçesi almalı?

Yatarak tedavili bir poliçenin primi ayakta ve yatarak tedavili bir poliçenin primine göre daha düşük o yüzden kişilerin kullanım ihtiyaçlarına göre poliçeyi tercih etmeleri gerekir. Maliyeti eğer çok yüksek geliyorsa sadece yatışlı bir poliçe alınması yeterli.

-Ömürboyu yenileme garantisi nedir?

Ömürboyu yenileme garantisi sağlık sigortasına girdiğiniz andan itibaren hiç ara vermeden poliçenizi devam ettirirseniz ömrünüzün sonuna kadar sağlık sigortası yaptırma garantisidir. Bu hakkı kaybetmemek için sağlık poliçenize hiç ara vermeden devam etmeniz gerekiyor. Eğer poliçeye 1 aydan fazla ara verirseniz ömür boyu yenileme hakkını kaybediyorsunuz. Bu hakkın verilme şartları her sigorta şirketinde farklılık gösteriyor. Bu nedenle sigortalıların dikkat etmesi gerekiyor.

DOĞUM TEMİNATI ALINDIĞINDA HAMİLE OLUNMAMALI

-Sağlık sigortaları doğum için nasıl kullanılmalı?

Öncelikle sigortalının doğum teminatlı poliçeyi alması gerekiyor. Bu poliçeyi aldığı zaman da hamile olmamasını bekleriz. 1 yıl bekleme süresi var. 1 yıl beklendikten sonra kişinin doğum ile ilgili giderleri ödenmeye başlıyor. Doğum teminatlı bir poliçeye sahip bir Anadolu sigortalı doğum yaptığında bebeği Anadolu Bebeği oluyor. Bebek doğar doğmaz poliçe kapsamı içine alıyor. Bebeğin doğuştan gelen hastalıkları da ödeniyor.

0-18 YAŞA SORGUSUZ SUALSİZ ÖMÜRBOYU YENİLEME

-Sağlık sigortaları yurtdışında geçerli mi?

Evet, Anadolu Sigorta'da yurtdışı tedavi teminatları da poliçede mevcut.

Nefes sağlık sigortası nedir?

Nefes sağlık sigortası aslında acil sağlık sigortası kapsamında yer alan hastalıkları kapsıyor. Yaklaşık 28 acil hastalık bu poliçe kapsamında ödeniyor. Burada kazalar ve kişinin geçmişten gelen hastalıklarının olmaması koşuluyla aciliyet gerektiren hastalıklar poliçe teminatı içinde.

-Anadolu Sigorta'nın sağlık sigortalarındaki uygulamalarında diğerlerinden farkı nedir?

Bizim en önemli özelliğimiz ömür boyu yenileme garantisi. Biz 0-18 yaş arasındaki herkese herhangi bir koşul uygulamadan otomatik olarak ömür boyu yenileme garantisi veriyoruz. Bu garantiyi verirken risk değerlendirmesi yapmıyoruz. Diğer bir çok sigorta şirketinde poliçe yaptırdıktan sonra ortaya çıkan hastalıklarınız risk değerlendirmesi yaptıktan sonra bu garantiyi veriyor. Özellikle kalp , kanser gibi kronik hastalıklarda bekleme süresi uygulamıyoruz. Hasta hastaneye yattığında yatış gün sınırlamamız yok. Bu de çok önemli özelliğimiz.