Zümrüanka dizisinin 23. son bölümü yayınlandı. Son bölümde; Zümrüt’ün ani rahatsızlığıyla ortaya çıkan sağlık sorunu; genç çifti yeni bir sınavın eşiğine getirir. Bu sınavdan ya güçlenerek ya da ayrılarak çıkacaklardır. Zümrüdüanka 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 23. son bölüm özeti...

ZÜMRÜDÜANKA 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Suhandan’ın hamileliği konakta soğuk rüzgârlar estirir. Sağlanan ateşkes ile Özgüçleri hayatlarından çıkardıklarını düşünen Demirkanlar, kendilerini tekrar bir kaosun içinde bulur. Bu habere tek sevinen ise Zümrüt’tür.

Adım adım Demirkan olmaya doğru giden Meliha’nın yaptığı bir hata, hem Zümrüt’ü hem de ailesini utanca boğar. Ülfet ve Rüstem arasında yaşanan büyük hesaplaşma, o güne kadar iki tarafın da sakladığı bir sırrı ortaya çıkarır.

Girdikleri sınavdan güçlenerek çıkmaya karar veren Zümrüt ve Serhat, önlerindeki tek seçeneği kabul ederek kendilerine yeni bir sayfa açar. Ancak bu sayfada onlarla birlikte üçüncü bir kişi daha olacaktır.

ZÜMRÜDÜANKA 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.