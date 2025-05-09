Zula sistem gereksinimleri 2025: zula kaç gb yer kaplar?
Türkiye'de geliştirilen ve milyonlarca oyuncunun severek oynadığı bir FPS oyunu var: Zula. Yerli yapım olması bir yana, düşük sistem gereksinimleriyle her yaştan, her bilgisayardan oyuncuya kapılarını açıyor. Özellikle eski laptoplarda bile oynanabiliyor oluşu, onu rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri. 2025 itibarıyla oyunun optimizasyonu hâlâ oyuncu dostu. Ama yine de akıllardaki sorular aynı: Zula kaç GB yer kaplar, sistem gereksinimleri nelerdir, kaç GB RAM ister, ekran kartı ne kadar güçlü olmalı? Tüm detaylar içeriğimizde.
Zula, Türkiye’nin en popüler online FPS oyunlarından biri ve düşük sistem gereksinimleri sayesinde herkes tarafından erişilebilir durumda. Oyunu bilgisayarına kurmadan önce “kaç GB yer kaplıyor, ne kadar RAM gerekiyor, ekran kartı şart mı?” gibi soruların yanıtlarını bilmek hem zaman kazandırır hem de performans konusunda hayal kırıklığına uğramanı önler. 2025’e göre güncellenmiş bilgilerle, Zula’nın bilgisayarda ne kadar yer kapladığını ve nasıl bir sistem istediğini birlikte inceleyelim.
ZULA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (2025)
Zula'nın en büyük avantajı, yeni nesil donanım zorunluluğu olmadan çalışabilmesi. Oyunun ana hedefi geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmak olduğundan, sistem gereksinimleri oldukça makul tutulmuş. İşte 2025 yılı itibarıyla güncel sistem ihtiyaçları:
Minimum Sistem Gereksinimleri
Önerilen Sistem Gereksinimleri
Bu sistem özellikleri, oyunu hem düşük hem de orta seviyedeki bilgisayarlarda rahatlıkla oynayabilmen için yeterli.
ZULA KAÇ GB YER KAPLAR?
Oyunu indirirken en çok merak edilen şey: Zula kaç GB yer kaplar? Günümüzde pek çok oyun 100 GB’lara dayanmışken, Zula bu konuda da oldukça sade.
Özellikle disk alanı sıkıntısı çeken kullanıcılar için büyük avantaj. Oyun, depolama alanı açısından son derece ekonomik. SSD’ye kurmak, haritaların daha hızlı yüklenmesini sağlar ama HDD’de de oynanabilir.
ZULA KAÇ GB RAM İSTİYOR?
Zula’nın RAM ihtiyacı da oldukça düşük. Arka planda başka programlar açık değilse, düşük RAM’li sistemlerde bile oynanabilir:
İşletim sisteminin de RAM kullandığı unutulmamalı. Bu yüzden 2 GB RAM’li sistemlerde oyun oynarken başka uygulamaların kapalı olması gerekir.
ZULA KAÇ GB EKRAN KARTI İSTİYOR?
En güzel kısımlardan biri de bu: Zula entegre grafik kartlarında dahi çalışabiliyor. Yani “ekran kartım yok, oynayamam” demene gerek yok.
Oyunun grafik yapısı ağır olmadığı için çoğu dizüstü bilgisayar bu yükü kaldırabiliyor. Ancak yüksek FPS isteyenler harici ekran kartı ile daha iyi sonuç alır.
ZULA'NIN ARTILARI
Zula’yı bu kadar tercih edilebilir kılan sadece sistem gereksinimlerinin düşüklüğü değil. Birkaç küçük artısını da hatırlayalım:
Zula, 2025 yılında da düşük sistemli bilgisayarlarda sorunsuz oynanabilen en popüler FPS oyunlarından biri olmaya devam ediyor. 2 GB RAM ve entegre grafik kartı ile bile çalışabiliyor olması, onu erişilebilir kılıyor. Zula kaç GB yer kaplar, RAM ve ekran kartı ne kadar ister? gibi soruların cevaplarını artık biliyorsan, geriye oyunu indirip oynamak kalıyor.