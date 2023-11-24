Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, ödül kimin oldu? 24 Kasım 2023 Yemekteyiz'de bu hafta birinci kim oldu?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 24 Kasım bu hafta Yemekteyiz'de birinci olan isim kim?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi araştırması hız kazandı. Zuhal Topal'ın sunuculuğunda hafta içi her gün TV8 ekranlarında saat 16.00'da yayınlanan Yemekteyiz'de haftanın finali yaşandı. İzleyicilerin gözleri "Yemekteyiz kim kazandı?" sorusuna çevrildi. İşte, 24 Kasım 2023 puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi olan isim hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 21:28 Güncelleme: 24.11.2023 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de hafta boyunca 5 yarışmacı hünerlerini sergiledi. Rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan en yüksek puanı alan yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 24 Kasım 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan isim...

        • 2

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi açıklandı. 75 bin TL'yi kazanan isim Sercan oldu.

        • 3

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

          İrem Hanım

          Furkan Bey

          Çağla Hanım

          Sercan Bey

          Nalan Hanım

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı
        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Eşini 8 kez kurşunladı: Cinayetin sebebi kaynanamın attığı mesajlardır
        Eşini 8 kez kurşunladı: Cinayetin sebebi kaynanamın attığı mesajlardır
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Habertürk Anasayfa