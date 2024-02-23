Beyoğlu'nda Zuhal Ebrar Yıldız'ı kazaen vuran polis Alper D: için istenen ceza belli oldu! - Son dakika haberi

Beyoğlu'nda Zuhal Ebrar Yıldız'ı kazaen vuran polis Alper D: için istenen ceza belli oldu! - Son dakika haberi

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Beyoğlu'nda "Dur" ihtarına uymayan şüphelilere açılan ateş sırasında, 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırtından vurularak hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla polis memuru Alper D.'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

DHA'nın haberine göre savcı, polis memuru Alper D.’nin "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Alper D. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. "SAVCI POLİSİN BAŞKALARININ YARALANMASINI ÖNGÖRMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ" Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık polis memuru Alper D.’nin olaydan kısa süre önce maktul Zuhal Ebrar Yıldız’ı önünden geçtiği için gördüğünü, olayın meskun mahal olduğu ve tenhada olsa ateş etmenin başkalarını yaralayabileceğini öngörmesi gerektiğini vurguladı.

Savcı, sanığın deneyimli polis memuru olduğu, 3-4 metre mesafeden ateş etmesi durumunda, kaçan şüphelileri vurmak istemesi halinde vurabilecek konumda olduğu belirtildi. Mütalaada, sanığın kastının şüphelileri vurmak değil durdurmak olduğu değerlendirilerek neticenin öngörülebilir olduğu ifade edildi. REKLAM

"SAVCI POLİS MEMURUNUN 9 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ" Mütalaada sanık Alper D.'nin, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. "TEK AMACIM SUÇLULARI YAKALAMAKTI" Polis memuru Alper D. savunmasında, "Doğrudan atış yapılmadığı, mermi çekirdeğinin aldığı durum, kamera kaydı ve motosiklet tekerinin patlaması ile sabittir. Tek amacım bir çok suçtan aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelikti" dedi. DURUŞMA ERTELENDİ Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul ederek savunma hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede polis memuru A.D., kaçan şüphelilerin arkasından yere doğru 3 el ateş ettiği anlatıldı. Bu atışlardan bir tanesi yerden sekerek Yıldız'a denk geldi ve ölümüne neden oldu.

İddianamede şüpheli polis memuru A.D.'nin mesleği gereği sahip olduğu bilgi, tecrübe ve eğitimi göz önünde bulundurarak eyleminin sonuçlarını istemese de öngörebilecek durumda olduğu belirtildi. A.D.'nin "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.