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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Zuckerberg'den Trump'ın yemin törenine milyon dolarlık bağış - İş-Yaşam Haberleri

        Zuckerberg'den Trump'ın yemin törenine milyon dolarlık bağış

        Sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yemin töreninde kullanılmak üzere ayrılan fona 1 milyon dolar bağışta bulunduğu bildirildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 12:46 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:46
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        Zuckerberg'den seçim sonrası Trump bağışı
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        Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Meta sözcüsü, konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, Zuckerberg'in, ABD'nin seçilmiş başkanı olarak göreve başlayacak Trump'ın yemin töreninin masrafları için kullanılacak fona 1 milyon dolar bağışta bulunduğu kaydedildi.

        Şirketten bağışın nedenine ilişkin bir açıklama yapılmazken, ikilinin Trump'ın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen yemekte bir araya gelmesinin ardından yapılan bağışın, "Zuckerberg'in Trump ile olumlu ilişkiler geliştirmeye yönelik bir hareketi" olarak değerlendirildi.

        Donald Trump ve Zuckerberg, Kasım'da Trump'ın malikanesinde düzenlenen yemekte görüşmüştü.

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        Trump'ın politikadan sorumlu Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcılığına getireceğini duyurduğu Stephen Miller, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Zuckerberg'in, Trump'ın ekonomik planlarını desteklemek istediğini ve aralarındaki "sorunlu" ilişkiyi düzeltmeye çalıştığını belirtmişti.

        TRUMP VE ZUCKERBERG'İN İLİŞKİSİ

        ABD'de 6 Ocak 2021'de gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre baskınının ertesi günü Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını "Asılsız şekilde 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasını yaydığı ve taraftarlarını şiddete teşvik ettiği" gerekçesiyle "süresiz olarak" kapatmıştı.

        Trump, 2021'de yaptığı bir açıklamada, eski başkanlığı döneminde akşam yemeğinde Facebook Kurucusu Zuckerberg ve eşini ağırladığını anımsatarak, "Ben Beyaz Saray'a tekrar geldiğimde artık Zuckerberg ve eşi için akşam yemekleri olmayacak." ifadesini kullanmıştı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Mark Zuckerberg
        #Donald Trump
        #ABD
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