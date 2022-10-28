Tarihin en büyük servet kaybı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Meta'nın Kurucu ve CEO'su Mark Zuckerberg şirket hisselerinin olumsuz performansı sebebiyle tarihi bir servet kaybı yaşadı.

Son olarak Meta, temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı.Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 azalarak 27.7 milyar dolara geriledi. Şirketin net kârı üçüncü çeyrekte yüzde 52 düşerek 4.4 milyar dolara indi.

Bu sonuçlar piyasalar tarafından son derece negatif karşılandı. Dün Meta hisseleri yüzde 24.6 değer kaybetti.

YÜZDE 13.5'İNİN SAHİBİ

10 Eylül 2021'de 1.07 trilyon dolar olan Meta'nın piyasa değeri dün itibarıyla 263.22 milyar dolara düştü. Şirketin yaklaşık yüzde 13.5'lik hissesini elinde bulunduran Zuckerberg bu gerileme sebebiyle büyük bir servet kaybına uğradı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre Zuckerberg sadece dün 11.3 milyar dolar kaybetti. Bugün itibarıyla ünlü milyarderin serveti 37.7 milyar dolara geriledi ve dünyanın en zengin 28. insanı oldu.

100 MİLYAR DOLARI AŞMIŞTI

Eylül 2021'de Facebook hisseleri zirve yaparken Zuckerberg'in serveti de 142 milyar dolara geriledi. Yani son 13 ayda serveti 104.3 milyar dolar düştü. Bloomberg bunun listenin tarihindeki en büyük servet erimesi olduğunu bildirdi.

HİSSELER BU YIL YÜZDE 71 DÜŞTÜ

Teknoloji devlerinin yer aldığı Nasdaq 100 endeksi 2022 genelinde yüzde 32.2 geriledi. Dolayısıyla teknoloji firmalarının önemli bir kısmı bu yıl değer kaybına uğradı. Ancak Meta'daki düşüş daha sert oldu. Meta hisseleri 2022 genelinde yüzde 71 değer kaybetti.

SADECE 2018'DE KAYBETTİRMİŞTİ

2012 yılında Facebook adıyla halka arz edilen Meta bugüne kadar sadece 2018 yılında yatırımcısına kaybettirmişti. Eğer son 2 ayda büyük bir yükseliş yaşamazsa Meta hisseleri tarihinde ikinci kez yılı kayıpla kapamış olacak. 2018'de hisselerdeki düşüş yüzde 27 olmuştu.

Facebook 28 Ekim 2021'de metaverse teknolojilerini odağına koyarak ismini Meta'ya çevirmişti. Söz konusu tarihten bu yana hisseler yüzde 69 değer kaybetti.